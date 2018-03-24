"الجمهورية" قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب عدة أشخاص آخرون بجروح أمس، في ثلاث هجمات تبنّاها تنظيم داعش ونفذها مسلّح تحرّك بمفرده قبل أن ترديه قوات الأمن في جنوب فرنسا.

"الجمهورية" شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بروكسل على أن فرنسا تواجه خطراً متواصلاً منذ عدة أشهر.

"الشرق الأوسط" أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عقوبات وملاحقات جنائية تستهدف شبكة قرصنة إلكترونية يديرها الحرس الثوري الإيراني.

"الشرق الأوسط" أكّد مسؤول أميركي كبير أن أمن المملكة العربية السعودية أولوية لدى الولايات المتحدة.

"الشرق الأوسط" رفضت تركيا أمس الانتقادات غير المقبولة من جانب الاتحاد الأوروبي الذي دان التحركات غير المشروعة المستمرة في البحر المتوسط والمرتبطة بخلافات مع اليونان وقبرص.

"النهار" عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس جون بولتون (69 سنة) أحد المحافظين الجدد المتشددين، مستشاراً للأمن القومي في البيت الأبيض، خلفاً لهربرت ماكماستر، في وقت تستعد الإدارة الأميركية لاتخاذ قرارات حاسمة في شأن إيران وكوريا الشمالية.

"الجمهورية" اتهمت موسكو أمس بريطانيا بدفع حلفائها إلى مواجهة معها بعد قرار الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره لديها دعماً للندن في قضية تسميم جاسوس روسي سابق.

"الجمهورية" أعلن قادة عدة دول في الاتحاد الأوروبي بأنهم يدرسون طرد دبلوماسيين روس أو اتخاذ خطوات أخرى، وذلك بعدما طردت بريطانيا 23 دبلوماسياً روسياً اعتبرت أنهم جواسيس.

"الجمهورية" واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول امتحان اجتماعي له، حيث خرج العمّال في تظاهرات رفضاً لمشروع قانون العمل الجديد.

"الجمهورية" تقدمت الولايات المتحدة بشكوى في منظمة التجارة العالمية ضد الصين في إطار حزمة إجراءات اقتصادية أعلنها الرئيس ترامب، في خصوص مزاعم حول سرقة الصين لحقوق ملكية فكرية أميركية.

"الحياة" أعلن الكرملين أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الإثنين المقبل في موسكو.