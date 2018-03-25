لبنان الحر

شدد مرشح القوات عن المقعد الماروني في الشوف النائب ​جورج عدوان​ على أن "وعدنا مقدس ونهائي وهو أنه لا يجب التخلي عن المصالحة مهما إعترضتنا الصعوبات"، مؤكداً أنه "مستمرون في المصالحة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها".

صوت لبنان

أشار عضو حزب "الكتائب" النائب ​نديم الجميل​ إلى أنه "صحيح أن مشروعنا هو إنماء البلد والاقتصاد ومشاريع متعلقة بالكهرباء​ والانترنت و​النفايات​، ولكن أيضاً ​الفساد​ السياسي القائم في البلد الذي ينتج كل الفساد".

radio orient

أعلن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لائحة المستقبل في دائرة الشمال الأولى "عكار" تحت اسم "المستقبل لعكار" ، مؤكداً أننا "سنعمل من أجل أفضل مستقبل لعكار.

اذاعة النور

شدد رئيس الهيئة التنفيذية في ​حركة أمل​ المرشح عن ​البقاع الغربي​ وراشيا ​محمد نصرالله​ على أنه "ليس هناك سبب لتسليم ​سلاح المقاومة​ والتنازل عنه سوى الإستسلام للعدو الاسرائيلي.

صوت المدى

أشار النائب ​نبيل نقولا​ إلى أنّه فضل الانسحاب من السباق الانتخابي لأنه أيقن أنه ليس السباق الديمقراطي المبني على الأفكار والبرامج الذي يطمح فيه للمشاركة.