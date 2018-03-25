"الحياة" ارتفعت إلى 4 قتلى، حصيلة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوبرماركت في بلدة تريب الفرنسية، بعد وفاة المقدّم آرنو بلترام أمس متأثراً بجروحه، فيما دهمت الشرطة منزل الجاني رضوان لقديم، وعثرت على "كتابات تشير ضمناً إلى تنظيم داعش وتبدو كأنها عبارة عن وصية".

"الحياة" في واحدة من أضخم التظاهرات الشبابية منذ حرب فيتنام، شارك مئات الآلاف من المراهقين وأنصارهم في مسيرات حاشدة في واشنطن ومدن أميركية أخرى، للمطالبة بتشديد قيود على السلاح. وقاد المسيرات ناجون من مجزرة ارتكبها طالب سابق في مدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا في 14 شباط الماضي، أوقعت 17 قتيلاً.

"الحياة" رجّحت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن يشنّ جون بولتون، الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب مستشاراً للأمن القومي خلفاً للجنرال هربرت ماكماستر، حملة "تطهير" واسعة في مجلس الأمن القومي، تطاول عشرات من موظفي البيت الأبيض، بينهم أعضاء في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

"الحياة" حضّ مستشار الأمن القومي الجديد في البيت الأبيض جون بولتون الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اعتماد "النموذج الليبي" في التفاوض مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، من خلال التركيز على كيفية تفكيك البرنامج النووي لبيونغيانغ. تزامن ذلك مع دعوة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علاء الدين بروجردي إلى تعزيز العلاقات مع روسيا والصين لمواجهة "ضغوط" أميركية متصاعدة على طهران.

"الحياة" نالت روسيا موافقة من الأمم المتحدة على تدريب جيش أفريقيا الوسطى، الذي يشهد عملية إعادة بناء شاملة، على استخدام أسلحتها. ولهذا الهدف، شغل مدرّبون روس قصراً للرئيس السابق جان بيديل بوكاسا، لتأهيل كتيبتين تضمّان حوإلى 1300 عسكري. ووافقت واشنطن ولندن وباريس في نهاية المطاف على الاستثناء الممنوح لموسكو، في كانون الأول 2017، لكنها طلبت إجراءات مشددة في تخزين الأسلحة المسلّمة، علماً أن مخزون الأسلحة التي سُلمت إلى أفريقيا الوسطى يشمل مسدسات ورشاشات ورشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ.