الحياة" دخلت حافلات أمس مناطق سيطرة "فيلق الرحمن" جنوب الغوطة الشرقية تمهيداً لبدء إجلاء حوإلى سبعة آلاف من المقاتلين والمدنيين بعد تأخير ساعات، في وقت يبقى مصير دوما معلقاً بانتظار نتائج المفاوضات بين روسيا و"جيش الإسلام" الذي رفض مغادرة المنطقة.

"الحياة" أعلن الجيش اليمني أمس، تحرير معسكر استراتيجي كان تحت سيطرة جماعة الحوثيين، بين محافظتي الجوف وصعدة شمال اليمن، فيما أشار مصدر عسكري إلى سقوط عدد من القتلى والأسرى في صفوف الجماعة. في غضون ذلك، أكدت بريطانيا أن "من حق السعودية الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديد الذي تشكله صواريخ الحوثيين"، ودانت انتهاك طهران حظر الأسلحة المفروض على اليمن.

"الحياة" نجا مدير الأمن في الإسكندرية اللواء مصطفى النمر من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة "نوعية" فُجرِت عن بعد، استهدفت موكبه أمس في وسط الإسكندرية، وقتلت شرطيَيْن وجرحت عدداً من طاقم حراسته. وأتى التفجير قبل يومين من بدء الاقتراع في انتخابات الرئاسة داخل مصر بعد غد، والذي يستمر في كل المحافظات ثلاثة أيام.

"الحياة" تنطلق غداً الانتخابات الرئاسية المصرية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، وسط ترقب مشاركة المواطنين وإقبالهم على التصويت، خصوصاً بعدما شهدت انتخابات المصريين في الخارج التي أجريت منذ أيام إقبالاً كثيفاً، ما أشار إلى توقعات وآمال بمشاركة واسعة في الداخل، تلبية لنداء السيسي والقيادات السياسية والدينية.

"الحياة" بدأ البرلمان التونسي أمس، جلسة عامة للمصادقة على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة في ظل خلافات حادة بين الكتل بلغت حد الاشتباك بين النواب، في حين وافق صندوق النقد الدولي على دفع 257 مليون دولار ضمن إطار برنامج دعم لتونس مقابل إصلاحات مدته 4 سنوات.