لبنان الحر

قرر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس حول جدول أعمال الجلسة العامة، الدعوة لعقد جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس في 28 و 29 الجاري نهاراً ومساءً بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك لدرس وإقرار موازنة العام 2018 وملحقاتها.

صوت لبنان

لفت ممثل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مدير مكتبه إيلي براغيد خلال إطلاق مركز ميفوق القطارة ماكينته الانتخابية لقرى وبلدات الجرد الشمالي لقضاء جبيل، إلى أن هذا الاحتفال له طابع خاص لأن لا أحد مهما كان موقعه ومنصبه في القوات اللبنانية يستطيع أن يمثل سمير جعجع في ميفوق.

radio orient

أشارت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني إلى أنه "بعد تأكد قيادة الحزب من نيّة الحلفاء بترك المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية شاغراً على لائحتهم لصالح مرشّح الحزب الاشتراكي، وإيماناً منّا بعدم خوض المعركة الانتخابية في بيروت إلا من خلال لائحة الحلفاء، قرّر رئيس الحزب وزير المهجرين طلال أرسلان سحب مرشّح الحزب نسيب الجوهري، متمنياً من كافة الأهالي والأصدقاء دعم كل من يقف بوجه هذه التركيبة غير المحقّة".

اذاعة النور

ركّز رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ على أنّ "​النفايات​ أكلتنا في ​الشوف​ وعالية و​إقليم الخروب​، وما زال البعض يماطل في نقلها إلى مكب ​الكوستابرافا،​ موضحاً أنّه لهذا نطلب من ​مجلس الإنماء والإعمار​ حسم الموقف ومن اتحاد بلديات الضاحية إنهاء المهزلة، وإلّا سنضطرّ إلى إرسال النفايات ورميها أمام المطمر خلال الأسبوعين المقبلين".

صوت المدى

أعلن رئيس لجنة المال والموزنة، النائب ​ابراهيم كنعان​، في تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "موازنة عام 2018 أُقرّت في ​لجنة المال والموازنة​، وإلى الهيئة العامة درّ".