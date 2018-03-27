"الحياة" أعلنت الولايات المتحدة وكندا و19 دولة أوروبية في شكل متزامن حرباً دبلوماسية على روسيا، إذ قررت طرد أكثر من مئة من دبلوماسييها تضامناً مع بريطانيا التي تتهم موسكو بالتورط بتسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنكلترا.

"الحياة" أعلنت الولايات المتحدة أنها ستطرد 60 دبلوماسياً روسياً بينهم 12 في البعثة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل لقربها من قواعد غواصات أميركية ومصنع تديره شركة "بوينغ"، وأشار مسؤولون أميركيون إلى طرد 48 مسؤولاً استخباراتياً يعملون في البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، إضافة إلى 12 لدى البعثة في نيويورك أمهلوا 7 أيام لمغادرة أراضيها.

"الحياة" رأت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن روسيا تستخدم الأمم المتحدة ملاذاً آمناً لنشاطات خطرة داخل حدودنا.

"الحياة" رجح مسؤولون أميركيون وجود حوالي مئة عميل استخبارات روسي في بلادهم.

"الحياة" أعلن الكرملين أن الرد الروسي سيكون متكافئاً وأن القرار النهائي سيتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

"الحياة" قتل 64 شخصاً بينهم 9 أطفال في مجمع تجاري في مدينة كيميروفو الروسية غرب سيبيريا.

"المستقبل" أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعد للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني إذا لم يشهد الاتفاق تغييراً.

"المستقبل" فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبع شركات باكستانية للاشتباه بأن صلات تربطها بالتجارة النووية في إجراء ربما يضرب تطلع باكستان للانضمام إلى مجموعة الموردين النوويين.