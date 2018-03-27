The Guardian

كيم جونغ أون في الصين في زيارة غير مُعلَن عنها

يسود الاعتقاد أن قائد كوريا الشمالية كيم جونغ أون في بكين في زيارة غير معلن عنها، وهي زيارته الأولى إلى دولة أجنبية منذ استلام السلطة في عام 2011. وكانت وسائل الاعلام اليابانية قد صرّحت سابقاً عن وصول "قطار خاص" يحمل مسؤولاً كورياً عالي الشأن إلى الصين يوم الأحد من أجل مناقشة الروابط بين البلدين، إلا أن وزارة الخارجية الصينية قد صرّحت أنها لم تكن تدري بموضوع الزيارة. يُذكَر أن زيارة قد تكون نقطة تحول في العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية، إذ إنه ومنذ توليه السلطة من والده منذ أكثر من 6 سنوات، لم ‏يتم استقبال كيم في الصين ولم يلتقِ تشي. ‏

روسيا اليوم

مخاوف إسرائيلية من تجاوز عدد الفلسطينيين لليهود في "فلسطين التاريخية"

تسببت أرقام حول عدد الفلسطينيين بالضفة وغزة وداخل الخط الأخضر بمخاوف إسرائيلية بعد أن أشارت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع إلى أن العدد تجاوز أو يتساوى مع اليهود في فلسطين التاريخية. وقال الكولونيل أوري مانديس، نائب مدير الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي يديرها الجيش الإسرائيلي والتي تنسق أنشطة الحكومة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، إن هناك 5 ملايين فلسطيني مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية.

ووفقا لأرقام عام 2016 التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فإن 6.44 مليون يهودي في إسرائيل يعيشون إلى جانب 1.52 مليون مسلم، بحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية. ويخلص التقرير إلى أن 6.5 مليون مسلم يعيشون بين البحر ونهر الأردن. تجدر الإشارة إلى أن التقييم يعتمد على الأرقام التي قدمها الجهاز المركزي الـفلسطيني للإحـصاء، والتي تعتبر مصدراً موثوقاً نسبياً.