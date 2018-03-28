الشرق الأوسط 21/3/2018

100 منتج صيني في مرمى رسوم ترمب الجمركية

يعلن الرئيس الاميركي نهاية الأسبوع الحالي عن حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على البضائع الصينية التي تدخل الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تستهدف التعريفات الجديدة نحو 100 منتج صيني بقيمة تصل إلى نحو 60 مليار دولار، طبقاً لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" ويبدو أن حزمة التعريفات الجديدة الجديدة على الصين تستهدف معاقبة بكين بسبب انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية لكثير من المنتجات، كما تهدف حزمة التعريفات إلى اتاحة الفرصة للشركات الأميركية للمنافسة بصورة أكبر في السوق المحلية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين الأميركيين.

ورغم كثرة التحذيرات من بعض مساعدي الرئيس الأميركي وأعضاء بالكونغرس من الحزبين لعدم فرض رسوم جمركية جديدة تجنباً لقيام حروب تجارية بين واشنطن والدول الأخرى فإن ترمب أبدى رغبته في فرض الرسوم بصورة منفردة بصرف النظر عن ردود أفعال الدول الأخرى تجاه ذلك.

التجارة العالمية: الإجراءات التجارية الأميركية تهدد مصداقية المنظمة

عبرت نحو 50 دولة عن القلق الثلاثاء بشأن التهديد الخطير الذي تتعرض له منظمة التجارة العالمية من الإجراءات التجارية الأحادية الجانب في إشارة واضحة إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والتي أثارت ضجة عالمية. وفي تعليقات في ختام اجتماع غير رسمي استمر يومين لأعضاء منظمة التجارة في نيودلهي لم يذكر وزير التجارة الهندي سوريس برابهو الولايات المتحدة بالاسم. وقال إن الدول الأعضاء عبرت عن قلق عميق بشأن التهديد الخطير الذي تتعرض له مصداقية منظمة التجارة وخصوصاً مبدأ عدم التمييز وذلك في أعقاب سلسلة الإجراءات التجارية الأحادية الجانب التي اتخذت مؤخراً.

الشرق الأوسط 22/3/2018

"أمازون" تواصل قفزاتها... تهدد عرش "آبل" على رأس شركات العالم

واصلت شركة "أمازون" قفزاتها العملاقة في عالم الشركات العالمية الكبرى، إذ تجاوزت قيمتها السوقية مجموعة "ألفابت"، الشركة الأم لعملاق البحث الإلكتروني "غوغل"، وذلك بعد نحو شهر واحد فقط من تخطي عملاق البرمجيات "مايكروسوفت"، ليبقى أمامها منافس وحيد هو شركة "آبل" التي تحتل عرش شركات العالم من حيث القيمة السوقية. ووصلت القيمة السوقية للشركة إلى ما يفوق 768.04 مليار دولار، متجاوزة بذلك قيمة "ألفابت" التي توقفت عند رقم أعلى بقليل من 761.907 مليار دولار، وبحسب المحللين، فإن "أمازون" مرشحة بقفوة لإمكانية كل من تصدر لائحة أكبر شركات العالم، وتخطي حاجز تريليون دولار في سابقة أولى للشركات، بالنظر إلى عدة عوامل هامة، أولاً المكاسب الصاعدة التي تحافظ عليها الشركات منذ 3سنوات كاملة، وثانياً الثقة الكبيرة في رئيسها جيف بيزوس وأفكاره الناجحة للتطوير، وثالثاً تنوع أنشطة الشركة الذي يرجح المكاسب بأكثر من غريماتها في القائمة.

الشرق الأوسط 23/3/2018

داخل خوذة خفيفة الوزن وعالية الدقة علماء بريطانيون يطورون جهازاً لمسح المخ

للسماح للمريض بالحركة بشكل طبيعي خلال الفحص، طور علماء بريطانيون جهازاً خفيف الوزن عالي الدقة لمسح المخ يمكن ارتداؤه كخوذة.

ويأمل الباحثون الذين طوروا الجهاز ونشروا نتائج أبحاثهم في دورية "نيتشر" أن يحسن جهاز المسح الجديد جودة الأبحاث والعلاج بالنسبة للمرضى الذين ليس بوسعهم استخدام أجهزة التصوير المغناطيسي التقليدية المثبتة مثل الأطفال الذين يعانون من الصرع.

اختراع روسي يتحكم في رغبات الإنسان

أعلنت وكالة "روس أتوم" الروسية للأبحاث الذرية، عن تصميم مجمع يمكنه قراءة رغبات الإنسان والتحكم بها عن بعد دون الحاجة إلى أي اتصال مادي ملموس مباشر مع جسم الكائن الحي، أو إجراء عمل جراحي، أو زرع أجهزة في الجسد.

ويعتمد الجهاز الجديد آلية تسجيل النشاط في الحقول المغناطسية التي يولدها الدماغ، والتي تحمل عادة معلومات حول العمليات الجارية بداخله.

"بورصة النفط" الصينية ستصبح واقعاً خلال أيام

تستكمل الصين الأعمال التحضيرية لإطلاق تداولات العقود الآجلة المقومة باليوان للنفط الخام، التي من المتوقع أن تبدأ في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الصين من يوم 26 (آذار) الحالي في "بورصة شانغهاي للطاقة الدولية" التابعة لبورصة شانغهاي. وتسعى الصين إلى أن توفر من خلال هذه البورصة آلية للتحوط ضد المخاطر وإرادتها وأن تساهم في تسعير النفط عالمياً بعيداً عن أعمال المضاربات الكبيرة التي تشهدها لندن ونيويورك.

إضافة إلى ذلك، فإن الصين تريد أن تجعل اليوان من العملات الرئيسية في تجارة النفط إلى جانب الدولار، وإن كان هذا أمراً قد يحتاج لفترة طويلة حتى وإن كانت الصين حالياً هي أكبر مستورد للنفط في العالم.

الجمهورية 26/3/2018

الأسواق العربية تتراجع على وقع هبوط البورصات العالمية

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في المعاملات المبكرة ليوم أمس، في محاكاة لخسائر البورصات العالمية نهاية الأسبوع الماضي لكن ثمة مؤشرات على استمرار التدفقات الأجنبية على بعض الأسهم القيادية السعودية. وانخفض مؤشر دبي ومؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة و 0.4 بالمئة، على الترتيب بينما فقد المؤشر القطري 0.3 بالمئة. لكن سهم منتج الطاقة دانة غاز المدرجة في أبوظبي قفز 9.5 بالمئة بعد أن قال مجلس إدارة الشركة إنه سيطلب موافقة المساهمين على صرف توزيعات نقدية للعام 2017 بنسبة خمسة بالمئة من رأس المال. وشهد سهم بنك الاستثمار المصري النعيم القابضة معاملات هزيلة لدى الإدراج في دبي. وانخفضت البورصة الأردنية قليلاً بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية في القطاع الصناعي. وانخفض سهم البوتاس العربية 1.84 بالمئة إلى 17.05 دينار. أما المؤشر السعودي فكان الرابح الوحيد في الخليج بصعوده 0.2 بالمئة في أول 55 دقيقة.

خفايا قرار البنك الإحتياطي الفدرالي

بروفسور جاسم عجاقة: لا يشكّك أحد بصوابية قرار الاحتياطي الفدرالي، إلا أن الإشارات التي يرسلها المصرف إلى الأسواق غير مقنعة اللهم إلا إذا كان هناك من قطبة مخفية يجب البحث عنها في السياسة الحمائية للرئيس الأميركي ترامب. فالأرقام تظهر أن عجز الميزان التجاري الأميركي في العام 2017 بلغ 862 مليار دولار أميركي منه 396 مليار آت من الصين وحدها. وهذا الأمر يعتبره ترامب غير مقبول لأنه يضرب الشركات الأميركية وسوق العمل في الولايات المتحدة الأميركية ويخلق تدفع أموال هائلاً خارج الولايات المتحدة الأميركية. لذا تأتي خطوة ترامب بفرض رسوم على الصين لتوفير ما يقارب الـ 60 مليار دولار أميركي ممزوجة بتوفير ناتج عن رفع الفوائد مما يدعم العملة الأميركية وتؤدي إلى خفض سعر برميل النفط المستورد. وبالتالي، يمكن القول أن التداعيات السلبية المباشرة على الداخل الأميركي والتي يمكن اختصارها بزيادة الكلفة على الشركات الأميركية وعلى المستهلك الأميركي الذي يعتمد على القروض بشكل كبير، هذه التداعيات سيتّم محوها على الأمد القصير إلى المتوسّط مما سيزيد من نسبة التوظيف وبالتالي الإستهلاك الذي سيذهب قسم كبير منه إلى الماكينة الإقتصادية الأميركية، وبهذا تكون لخطوات ترامب الحمائية الممزوجة بقرار الإحتياطي الفدرالي، تداعيات إيجابية مباشرة على الإقتصاد الأميركي وعلى نموّه الذي يعاني كثيراً منذ أزمة العام 2008 المالية. كما الإتحاد الأوروبي سيتضرّر أيضاً جرّاء رفع الفائدة الأميركية حيث ستشهد حركة نزوح لرؤوس الأموال من الأسواق الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

الشرق الأوسط 26/3/2018

التوتر التجاري والجيوسياسي العالمي يعزز مكاسب النفط والذهب

يبدو المشهد الجيوسياسي مقلقاً بشكل متزايد، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بقيمة 50 مليار دولار على السلع صينية الصنع. هذا وقد ارتفعت أسعار النفط الخام بعد عدة أسابيع من السبات، وبدأ الارتفاع بعد نجاح خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت في اجتياز مستويات فنية رئيسية، وبعد تلقي الدعم الأساسي من خلال التركيز المتجدد على انقطاع الإمدادات. ويمكن أن يصل هدف ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى 71 دولاراً للبرميل وتعتمد إمكانية حدوث ذلك على مدى تعطل الإمدادات. وعلى غرار مناسبات سابقة استجابت أسعار الذهب مجدداً بشكل إيجابي لارتفاع آخر في أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي وفيما اجتهد المحللون لاتخاذ قرار بشأن التشاؤم أو التفاؤل حيال ارتفاع الأسعار هذا، أكدت السوق على الجانب "التشاؤمي" لهذه الخطوة وشهدت أسعار الذهب مزيداً من الإرتفاع على التغطية القصيرة، وتجدد عمليات الشراء، مع ظهور سحب سوداء في آفاق الإقتصاد العالمي.

الشرق الأوسط 27/3/2018

الصين تتحدى "برنت" والخام الأميركي بتدشين عقود نفط آجلة باليوان

يأتي إطلاق الصين عقوداً نفطية آجلة مقومة باليوان تتويجاً لجهود بذلتها بورصة شنغهاي للعقود الآجلة على مدى عشر سنوات بهدف منح أكبر مستهلك للطاقة في العالم مزيداً من النفوذ في تسعير الخام المبيع لآسيا.

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن تجار ومحللون قولهم إن بواعث القلق تتضمن مدى حرية تغيير اليوان بعملات أخرى في ظل القيود التي تفرضها الصين على خروج رؤوس الأموال، بينما لا تزال هناك مخاوف بشأن تدخل الصين المكثف في أسواقها للسلع الأولية في السنوات الماضية.

ومن شأن الإلتزام بتداول خامات شنغهاي باليوان أيضاً أن يضيف مخاطر عملة في السوق قد تؤدي لعزوف بعض التجار.

ويقول متعاملون إنه في الأيام التي تشهد تقلبات في السعر وارتفاعاً في أحجام التعاملات، فإن المستثمرين الدوليين الجدد في الأسواق الصينية قد يخضعون لعقوبات إذا تجاوزوا تلك الحدود وهم يحاولون تعديل مراكزهم.