لبنان الحر

رعى وزير الثقافة الدكتور ​غطاس خوري​ ممثلاً بالمدير العام للشؤون الثقافية الدكتور علي الصمد، حفل إطلاق كتاب "العد العكسي" للدكتور فوزي عضيمي، بدعوة من "مؤسسة فوزي ولوتي عضيمي"، في حرم الجامعة اللبنانية الألمانية LGU - ​ساحل علما​.

صوت لبنان

شدّد الوزير السابق ​زياد بارود​ على "خطورة إقرار قوانين وعدم تطبيقها"، مشيراً إلى أن "المطلوب أن نحمي السلعة القانونيّة، ليس من باب الاحتكار الذي لدى ​الريجي​، إنّما من باب أنّ ثمة قوانين يجب أن تُطبّق ولأنّ التهريب هو جرم جزائي".

radio orient

رأى وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​ إنّ "هناك مشروعين في ​لبنان​ والمنطقة، وعلى البيارتة أن يختاروا في ​الانتخابات​ النيابية أيّ مشروع يريدون.

اذاعة النور

رأى عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​ياسين جابر​ أن "للتهريب تأثير مالي كبير على مؤسسة مهمة تؤمّن دخلاً كبيراً للخزينة اللبنانيّة"، مشيراً إلى أن "هذه الآفة تسير يداً بيد مع ​الفساد​". واعتبر أن "قانون ​الجمارك​ اللبناني جيّد ولكن هل نطبّقه؟ فالمجلس شرّع ولكن التطبيق يحتاج إلى أدوات تنفيذيّة".

صوت المدى

شدّد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، خلال استقباله في قصر بعبدا نقيب ​الصحافة​ ​عوني الكعكي​ على رأس وفد ضمّ أعضاء مجلس النقابة، على "أنّه ورث العديد من الملفات - الأزمات، لكنّه يسعى الآن إلى حلّها انطلاقاً من موقع مسؤوليته".