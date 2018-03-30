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لبنان الحر
رعى وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري ممثلاً بالمدير العام للشؤون الثقافية الدكتور علي الصمد، حفل إطلاق كتاب "العد العكسي" للدكتور فوزي عضيمي، بدعوة من "مؤسسة فوزي ولوتي عضيمي"، في حرم الجامعة اللبنانية الألمانية LGU - ساحل علما.
صوت لبنان
شدّد الوزير السابق زياد بارود على "خطورة إقرار قوانين وعدم تطبيقها"، مشيراً إلى أن "المطلوب أن نحمي السلعة القانونيّة، ليس من باب الاحتكار الذي لدى الريجي، إنّما من باب أنّ ثمة قوانين يجب أن تُطبّق ولأنّ التهريب هو جرم جزائي".
radio orient
رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إنّ "هناك مشروعين في لبنان والمنطقة، وعلى البيارتة أن يختاروا في الانتخابات النيابية أيّ مشروع يريدون.
اذاعة النور
رأى عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ياسين جابر أن "للتهريب تأثير مالي كبير على مؤسسة مهمة تؤمّن دخلاً كبيراً للخزينة اللبنانيّة"، مشيراً إلى أن "هذه الآفة تسير يداً بيد مع الفساد". واعتبر أن "قانون الجمارك اللبناني جيّد ولكن هل نطبّقه؟ فالمجلس شرّع ولكن التطبيق يحتاج إلى أدوات تنفيذيّة".
صوت المدى
شدّد رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال استقباله في قصر بعبدا نقيب الصحافة عوني الكعكي على رأس وفد ضمّ أعضاء مجلس النقابة، على "أنّه ورث العديد من الملفات - الأزمات، لكنّه يسعى الآن إلى حلّها انطلاقاً من موقع مسؤوليته".