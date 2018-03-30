"الجمهورية" أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن بلاده ستطرد 60 دبلوماسياً أميركياً، وستقفل قنصلية الولايات المتحدة في سان بطرسبرغ رداً على الإجراءات التي اتخذتها واشنطن بحق موسكو في إطار قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.

"النهار" سيمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولاساركوزي ومحاميه هيرزوغ والقاضي السابق جيلبير أزيبرت أمام القضاء في قضية فساد واستغلال نفوذ كشفتها عمليات التنصّت على الاتصالات الهاتفية.

الشرق الأوسط" أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير المحاربين القدامى ديفيد شولكن وعيّن الطبيب العسكري للبيت الأبيض روني جاكسون خلفاً له.

"الحياة" قتل مسلّحون مجهولون شخصاً واحداً وجرحوا اثنين في هجوم على فندق وسط مالي.

"الحياة" وعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مواطنيها بمستقبل مشرق بعد انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي "بريكزيت".

"الحياة" قُتل 68 شخصاً في حريق داخل سجن للشرطة في مدينة فالنسيا الفنزويلية.

"الحياة" حدّدت الكوريتان 27 نيسان المقبل موعداً لقمة بين رئيس الشطر الجنوبي وزعيم الشطر الشمالي.