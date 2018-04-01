لبنان الحر

لبت النائب بهية الحريري دعوة السيد حسام كشتبان في منزله في منطقة شرحبيل حضره المرشح عن المقعد السني الثاني في صيدا المحامي ​حسن شمس الدين​ وشارك فيه جمع من افراد العائلة وابناء المنطقة ، حيث وضعتهم الحريري في اجواء الاستحقاق الانتخابي في دائرة صيدا جزين والمسار الذي سلكته الأمور.

صوت لبنان

بحضور رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أعلنت لائحة "سوا لبعبدا" عن دائرة جبل لبنان الثالثة التي تضم الدكتور إيلي غاريوس، سعيد علامة، ألفت السبع، رمزي بو خالد، الدكتور أجود العياش، بول أبي راشد، مشروعها الانتخابي، في قاعة مستشفى جبل لبنان- الشياح.

radio orient

الحريري لأهالي البقاع الغربي: "انتم دائما الى جانب سعد الحريري وليس بالصدفة انني أبني منزلاً هنا في البقاع، وهنا سنرفع الصوت ليصل الى ​البقاع الشمالي​ وعنجر و​مجدل عنجر​ و​شتورا​ وزحلة، وقرار البقاع سيبقى لأهل البقاع بإرادتكم وصوتكم وكرامتكم أنتم".

اذاعة النور

نوّه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، إلى أنّ "ذكرى اغتيال ​كمال جنبلاط​، تجسّد في المعاني، تجنيد فكره الإنساني ومواقفه الوطنية والقومية، حيث كان صاحب رؤية ومثّقفاً يُحاكي الفلاسفة الكبار، وأسئلتهم الوجودية بالإهتمام نفسه الّذي حاكى فيه قضايا الناس".

صوت المدى

أدان وزير الدفاع اللبناني يعقوب رياض الصراف بشدة الخرق الفاضح الذي قامت به طائرتان تابعتان للعدو الاسرائيلي.