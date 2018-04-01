"الديار" بعد سبعين سنة على سلب فلسطين لم يتغير شيئ بل بقي الشعب الفلسطيني مصمماً على المقاومة واسترجاع أرضه والمظاهرة الضخمة في غزة سيجري مثلها وستستمر حتى التصادم الكبير مع قوات الاحتلال كما أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بدأ يتحرك ولم يعد يريد مهادنة قوات الاحتلال ولم يعد يسمع لمحمود عباس بشأن عدم مقاومة جيش الاحتلال أما الفلسطينيون في فلسطين 48 أي القسم الأول من اغتصاب فلسطين فتحركوا وساروا في مظاهرات ضخمة. اسرائيل اهتزت أمس وشاشات التلفزيونات الدولية نقلت كيف قتل الجيش الإسرائيلي بدم بارد 19 شهيداً فلسطينياً وجرح 1100 متظاهر سلمي. إسرائيل تهتز ومجلس الأمن يلغي والشعوب العربية هي مع المقاومة الفلسطينية رغم أن الأنظمة ساكتة وهذا يعني أن الحرب مع إسرائيل لن تكون لسنة أو سنتين بل لمدى بعيد جداً.