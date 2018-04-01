"الديار" لوحت موسكو بإمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه شركات الطيران البريطانية إذا لم تقدم توضيحاً حول أسباب تفتيش طائرة روسية في مطار هيثرو الدولي بلندن. ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر في وزارة النقل الروسية أمس قوله: "في حال عدم تقديم التوضيحات اللازمة، سيعتبر الجانب الروسي هذه التصرفات تجاه طائرتنا غير قانونية، وسيحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه شركات الطيران البريطانية".

"الديار" المانيا تعرض برنامج على اللاجئين بالعودة إلى بلدانهم مع مساعدات مالية وتقديم تذاكر العودة ثم الحصول على مساعدة مالية فور الوصول إلى بلد المنشأ من السفارة الألمانية في البلد.