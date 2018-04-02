لبنان الحر

هنأ رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، في اتصال هاتفي، ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بالفصح​ المجيد.

صوت لبنان

ترأس ​البابا​ فرنسيس قداس عيد الفصح​ في كنيسة بازيليك القديس بطرس، في مدينة الفاتيكان، حيث​ قال أن "​المسيح​ قام من بين الأموات واليوم في كل كنيسة نسمع هذه ​الاعلان​ وهو يعيش بيننا اليوم الى ابد الأبدين هو نفسه كان اعلن عن موته وقيامته عندما تحدث عن حبة الخردل ويسوع هو حبة الخردل التي زرعها الله في الارض ، وموته حمل كل قدرة الله.

radio orient

أكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، أن "العلاقة مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ممتازة"، لافتاً الى أن "مشوارنا طويل معه ونحن دائماً متفقون بالأمور التي تخص مصلحة البلد والأمور التي تفيد المواطن"، مؤكداً أنه "سيصوت لبري".

اذاعة النور

أكد وزير ​الزراعة​ ​غازي زعيتر​، أن "استمرار عمل لوائح الأمل والوفاء في كل ​لبنان​، في مسيرة الانماء والتنمية ورفع الحرمان".

صوت المدى

شدد وزير الدفاع ​يعقوب الصراف​، في كلمة له بعد قيامه بجولة في عكار، لمناسبة ​عيد الفصح​ المجيد، على "مقدار التضحيات التي قدمتها ​منطقة عكار​ للوطن"، مشيرا الى أنه "لا يمكن أن ننسى شهداءنا الأبطال الذين حاربوا ​الإرهاب​ بأجسادهم وأرواحهم".