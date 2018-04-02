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لبنان الحر
هنأ رئيس الحكومة سعد الحريري، في اتصال هاتفي، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بالفصح المجيد.
صوت لبنان
ترأس البابا فرنسيس قداس عيد الفصح في كنيسة بازيليك القديس بطرس، في مدينة الفاتيكان، حيث قال أن "المسيح قام من بين الأموات واليوم في كل كنيسة نسمع هذه الاعلان وهو يعيش بيننا اليوم الى ابد الأبدين هو نفسه كان اعلن عن موته وقيامته عندما تحدث عن حبة الخردل ويسوع هو حبة الخردل التي زرعها الله في الارض ، وموته حمل كل قدرة الله.
radio orient
أكد رئيس الحكومة سعد الحريري، أن "العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ممتازة"، لافتاً الى أن "مشوارنا طويل معه ونحن دائماً متفقون بالأمور التي تخص مصلحة البلد والأمور التي تفيد المواطن"، مؤكداً أنه "سيصوت لبري".
اذاعة النور
أكد وزير الزراعة غازي زعيتر، أن "استمرار عمل لوائح الأمل والوفاء في كل لبنان، في مسيرة الانماء والتنمية ورفع الحرمان".
صوت المدى
شدد وزير الدفاع يعقوب الصراف، في كلمة له بعد قيامه بجولة في عكار، لمناسبة عيد الفصح المجيد، على "مقدار التضحيات التي قدمتها منطقة عكار للوطن"، مشيرا الى أنه "لا يمكن أن ننسى شهداءنا الأبطال الذين حاربوا الإرهاب بأجسادهم وأرواحهم".