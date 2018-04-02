"الديار" سيعقد الرؤساء الروسي والإيراني والتركي قمة في تركيا من أجل بحث الوضع في سوريا بعدما انحسر الموقف الأميركي من سوريا ولن تلعب فرنسا دورا هاماً، أما اللاعب الأول في القمة فهو الرئيس الروسي بوتين الذي له نظرة كاملة في شأن الوضع في سوريا وهو يريد وضع حد للهجوم التركي ضمن الأراضي السورية كذلك يريد تخفيف النفوذ الإيراني في نظام الرئيس الأسد مع التزام بدعم روسي مطلق للرئيس السوري بشار الأسد ودعمه في الرئاسة ودعم الجيش السوري في كل النواحي حتى العسكرية والاقتصادية منها. وفي 4 نيسان تنتهي القمة بين الرؤساء الثلاثة يسبقهم اجتماع يوم كامل بين بوتين وأردوغان، وسيصدر البيان النهائي في مساء 4 نيسان بشأن سوريا عن روسيا وإيران وتركيا.