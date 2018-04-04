الحياة

29 / 3 / 2018

الصين: الحل لأزمة الرسوم هو الحوار

تقابل الاستعدادات لاتخاذ إجراءات مضادة من جانب الاتحاد الأوروبي والصين لرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم، رغبات في تغليب الحوار للتوصل إلى حلّ ينفع مصالح جميع الأطراف. إذ أبلغ رئيس الوزراء الصين لي كه تشيانغ ، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي، إلى مشرعين أميركيين يزورون بكين، أن الصين "تسعى إلى إجراء حوار مع الولايات المتحدة حول التجارة"، من دون أن تغفل في المقابل "استعدادها لحرب تجارية". وفي لقطات عرضها التلفزيون الحكومي الصيني، أمل لي في لقاء مع أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي، في أن "تسلك الولايات المتحدة مسلكاً عقلانياً في التجارة، والعمل مع الصين في اتجاه إيجاد حلّ مشترك". وكان لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد موقف في هذا الإطار، إذ استبعدت في حديث الى صحيفة "ريبوبليكا" اليومية الإيطالية، أن "توقد مواقف" ترامب "شرارة حرب عملات". وقالت "لا نتوقع أخطار من هذا النوع".

29 / 3 / 2018

لبنان يبدأ في 2019 حفر بئر النفط الأولى

تحفر البئر الأولى في المياه اللبنانية لاستكشاف الثروة النفطية عام 2019 لتنطلق مسيرة لبنان إلى نادي الدول النفطية، وكشف عن موعد انطلاق عمليات الحفر وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل، وأعلن أبي خليل في الملتقى الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال في فندق هيلتون بيروت الحبتور غراند أن هيئة إدارة قطاع البترول تدرس أسس الاستكشاف التي قدمتها الشركات والتي سترفع إلى وزير الطاقة للموافقة عليها أو إدخال التعديلات التي تراها الهيئة والوزارة مناسبة، وأكد أن الهدف من إطلاق دورة التراخيص كان "تثبيت حقنا باستثمار مواردنا البترولية على مساحة مياهنا البحرية الكاملة، واكتشاف تجاري في شكل سريع.

الشرق الأوسط

28 / 3 / 2018

وول ستريت تقود الأسواق للارتفاع متخطية الأزمة الروسية

ما إن التقط المستثمرون أنفاسهم قليلا أول مع تداول أنباء قد تفضي الى انفراج في أزمة الرسوم الأميركية التي تهدد بنشوب حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى العالم، حتى لاحت أزمة طرد الدول الغربية للدبلوماسيين الروس، والتي أسفرت عن عودة المخاوف بشكل "عابر" الى الأسواق. وأسفرت المخاوف الجديدة عن توجه صعودي جديد لأسعار الذهب بداية ، كما دفعت الأسهم الأوروبية الى إغلاق منخفض يوم الإثنين، لكن أسواق الأسهم الأميركية تجاهلت خلال التعاملات تلك التوجهات، لتغلق على أكبر مكاسب يومية في نحو عامين ونصف، ووالتها الأسواق الآسيوية، ثم الأوروبية، صباح الثلاثاء.. قبل أن يسفر هدوء المخاوف وانتعاش الدولار عن تراجع أسعار الذهب لاحقا. ومع بداية تعاملات الأسبوع، وبعد افتتاحية صباحية متراجعة، قفزت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت مع انتهاء تعاملات الإثنين بقيادة قطاع التكنولوجيا مع انحسار مخاوف نشوب حرب تجارية بفعل تقارير عن أن الولايات المتحدة والصين ترغبان في التفاوض بشأن الرسوم الجمركية وأوجه الخلل التجاري.

30 / 3 / 2018

هل يتحول عمالقة التكنولوجيا "كعب أخيل" وول ستريت؟

بعد أيام قليلة من صدمة كبيرة بالأسواق نتيجة خسائر "فيسبوك" التي فاقت نحو 60 مليار دولار، والناجمة عن أزمة تسريب لبيانات المستخدمين، فقد عملاق مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 53 مليار دولار خلال ساعات قليلة مع سريان أنباء حول استهداف محتمل للشركة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولم تفلح تصريحات البيت الأبيض التي جاءت بعد إغلاق التعاملات مساء الأربعاء في إنقاذ الموقف.

وتشير تقديرات خبراء بالأسواق إلى أن أكبر ثلاث شركات من حيث القيمة السوقية في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" وهي "آبل" و"أمازون" و"ألفايت" (الشركة الأم لـ "غوغل") تمثل قيمتها السوقية سويًا نحو 2,3 تريليون دولار، 10 في المائة من القيمة الإجمالية للمؤشر، الذي يبلغ نحو 23 تريليون دولار.

3 / 4 / 2018

هستيريا الديون تجتاح الدول الفقيرة... والتعثر أو الإفلاس يحومان في الأفق

حذر صندوق النقد الدولي من تفاقم ديون الدول الفقيرة، مشيراً في تقرير حديث إلى أن تلك القروض ارتفعت بشكل كبير ومقلق خلال السنوات الأربع الماضية.

وتؤكد مصادر مصرفية متابعة أن "هستيريا استدانة بالسندات تجتاح أفريقيا منذ بداية هذه السنة. ففي الشهر الماضي – على سبيل المثال لا الحصر- أصدرت ساحل العاج سندات باليورو قيمتها بالدولار أكثر من مليارين، والسنغال 2,7 مليار دولار، علماً بأن صندوق النقد الدولي يحذر من هذه الهجمة على الاستدانة ويضع ملاحظات عليها، ويحذر من تفاقمها إلى حد التعثر في السداد، أو إعلان الإفلاس في حالات معينة".

وبالنسبة للصندوق، يفسر هذا الإقبال الخطر على الاقتراض بعدة أسباب، أبرزها هبوط إيرادات المواد الأولية بعدما انخفضت أسعارها. فقد أثر ذلك سلباً على موازين الدول المعنية، لا سيما موازنات الدول المصدرة لتلك المواد التي تظهر عجزاً متزايداً يحتاج إلى تمويل. إلى ذلك تضاف أسباب أخرى اجتماعية وصحية، مثل مرض إيبولا، وهناك أيضاً أثر للصراعات الداخلية التي تشهدها بعض تلك الدول.

3 / 4 / 2018

الصين تبدأ "هجومها المضاد" في حرب الرسوم التجارية

أعلنت الصين، ردود فعلها "الانتقامية والعملية" في أزمة الرسوم الجمركية، التي فرضتها الولايات المتحدة ضد عدد من الواردات، حيث كشفت عن بدء سريان رسوم جمركية من جانبها على 128 سلعة أميركية، من بينها 120 سلعة جرى فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 15 في المائة، و8 سلع أخرى بنسبة 25 في المائة، وذلك ابتداء من الإثنين... لكن بكين حثت في الوقت ذاته على إجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة لمنع حدوث أضرار أكبر للعلاقات.

ورغم أن الصين لم تستهدف في ردها الأول "السلع الأميركية الكبرى"، على غرار الطائرات، إلا أنها استهدفت منتجات صغيرة متعددة، مثل منتجات لها علاقة ب"جوز الهند" أو "الكاشو" و"اللوز"، وصولاً إلى "خردة الألمنيوم"، وهي منتجات من شأن فرض رسوم عليها أن تسفر عن أمرين، بحسب المحللين، أولاً تأكيد موقف بكين من أنها تعني ما تهدده به، وأنها سترد بقوة على الخطوة الأميركية بفرض رسوم على الصلب والألومنيوم، وثانياً فإن استهداف السلع "الصغيرة"، مثل الفاكهة واللحوم وغيرها من المنتجات القائمة على الصناعات الصغيرة، قد يسبب ضغوطاً "انتخابية" على إدارة ترمب أكثر من استهداف منتجات أو مصانع كبرى، لتضرر قطاع واسع من المزارعين والصناع، جراء هذه الخطوة.