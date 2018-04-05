لبنان الحر

بعد أن قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في مقابلة ضمن برنامج انترفيوز عبر “المستقبل”: ” نحن نضع أعيننا على وزارة الطاقة في الحكومة المقبلة من أجل حل مشكلة الكهرباء لانه عندما يكون هناك مشكلة فمن الطبيعي أن نكون بحاجة لـ”القوات”.

ويبدو ان حديث جعجع استفز وزير الطاقة سيزار أبي خليل الذي رد في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: قائلا “…لأنه نجاحكن الباهر بوزاراتكن بيسمحلكن بهيك طموح!”.

ولكن سرعان ما رد وزير الإعلام ملحم الرياشي على أبي خليل في تغريدة قال فيها: ” صح صديقي ur right “.

صوت لبنان

أعلِنت لائحة ” نبض المتن ” عن دائرة المتن وتتألف من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، الياس حنكش ، رئيسة حزب الخضر ندى زعرور، وجوزيف كرم عن المقاعد المارونية الأربعة، مخايل الرموز عن المقعد الكاثوليكي، فيوليت غزال ومازن السكاف عن المقعدين الأرثوذكسيين.

radio orient

صدر عن "تيار المستقبل" ما يلي:"بناءً على النظام الداخلي المقر في المؤتمر العام الثاني، تم تعيين الشيخ علي فارس الجناني مستشاراً للشؤون الاسلامية في مكتب الرئيس سعد الحريري".

اذاعة النور

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي اليوم، إلى التنبه من تصريحات رئيس الاركان الإسرائيلي العدوانية ومن الإعتداءات والإستفزازات الإسرائيلية ومنها ما جرى مؤخرا من إنتهاك جديد للسيادة اللبنانية في حادثة سقوط الطائرة الإسرائيلية في بيت ياحون.

صوت المدى

النائب نبيل نقولا: في الحقيقة عندما استمع الى التعليقات الانتخابية خصوصا مما يدعون انهم اختصاصيون بالفعل اسف أن اقول وكأن هناك نية لتشتيت المواطن دون إعطاء برنامج انتخابي لأي من الافرقاء. لا يهمني من يأخذ اصوات الاخر الأهم ان نحلل برامج المرشحين كي يستطيع المواطن أن ينتقي أحدهم.