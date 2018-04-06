لبنان الحر

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة برنيل دالر كارديل، أن لبنان "حريص على تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية، لأنه بلد يؤمن بالسلام وينبذ الحروب، إلا أنه لا يمكن القبول بالتهديدات التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون من حين إلى آخر، لأنها هي أيضاً عمل حربي".

صوت لبنان

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف سفيرة ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​بيروت​ السيدة اليزابيث ريتشارد وبحث معها العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى نتائج ​مؤتمر "روما​ 2" والوضع على الحدود اللبنانية الجنوبية وفي المنطقة، كذلك تطرّق البحث إلى مسألة ​اللاجئين السوريين​ في لبنان وسبل معالجتها.

radio orient

اعتبر الوزير السابق ​عبد الرحيم مراد​ أن مؤتمر "سيدر" الذي ينعقد في باريس تحت عنوان دعم لبنان اقتصادياً من شأنه أن يزيد الديون والفوائد، باعتبار أن ما ستقدّمه ​الدول المانحة​ قروض وليس هبات، لافتاً إلى أن "القوى السياسية المتحمّسة لهذا المؤتمر بحجة النهوض بالوضع الاقتصادي وعدتنا بنهضة اقتصادية منذ عشرات السنوات ولم نرَ أي أثر لها، بل على العكس لم تكدّس لنا إلا الديون والفوائد بعدما لامس ​الدين العام​ الـ130 مليار دولار والفوائد الـ6 مليارات ونصف".

اذاعة النور

أكّد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أن "الطريق إلى بناء قوات عسكرية وأمنية لبنانية قوية قطع شوطاً طويلاً جداً، واستلزم ذلك جهوداً كبيرة جداً وتضحيات، وهو لا يزال يتطلّب المزيد من الصبر والحكمة والالتزام".

صوت المدى

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​ياسين جابر​ إلى أن "الجنوب يتحدث عن نفسه وما حصل فيه في المرحلة الماضية، أين كنا، وأين أصبحنا، الجنوب كان تحت الاحتلال الإسرائيلي، الجنوب كان محروماً، الجنوب هدّده ​الإرهاب​ ودق أبوابه ودق أبواب كل ​لبنان​، الحمد لله حصل التحرير بفضل تضحيات المقاومة والشهداء، وتحية دائماً إلى أرواحهم والتنمية سارت يداً بيد مع المقاومة ومع التحرير والحمد لله".