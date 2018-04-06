"النهار" في تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، تبيّن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استنكر سياسة دول الخليج العربية في سوريا، مبدياً خلال اجتماع موسّع مع كبار المسؤولين الأميركيين استياءه من عدم التدخل الكافي لضمان استقرار البلاد. وأشارت الشبكة في تقريرها عن الخلافات بين ترامب وأعضاء فريق الأمن القومي إلى انسحاب القوات الأميركية من سوريا، وأن الرئيس طلب إنهاء مهمة هذه القوات ضد داعش في غضون ستة أشهر، معرباً عن امتعاضه من حجم الأموال الاميركية التي تُنفق في المنطقة ولا تعود بالمنفعة على الولايات المتحدة.

"المستقبل" أعلن الجيش الفرنسي أمس، أن قواته والقوات المالية قتلت نحو 30 مسلحاً متشدداً خلال اشتباك مسلح في منطقة قريبة من الحدود مع النيجر.

"المستقبل" أعلن رئيس جامعة "عثمان غازي"، التركية أن مسلحاً قتل أمس، أربعة أكاديميين أتراك في الجامعة اعتبرهم أنصاراً لرجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه الحكومة بالوقوف وراء انقلاب فاشل عام 2016.

"المستقبل" ذكرت أوساط الرئاسة الفرنسية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم الإثنين والثلاثاء بزيارة رسمية إلى فرنسا.

"المستقبل" كشف النائب الأوكراني فولو ديميير أرييف عن إن محققين في جرائم الفساد، ينظرون في ما يتردد عن تلقي حملة يوليا تيموشينكو الرئاسية مبلغاً قيمته أربعة ملايين يورو من العقيد الليبي الراحل محمد القذافي عام 2010.

"النهار" حذرت روسيا بريطانيا أمس، من أنه لا يمكن تجاهل "أسئلتها المشروعة" في ملف تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، وذلك قبل ساعات من انعقاد مجلس الأمن لمناقشة هذه القضية.

"الجمهورية" كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحي، عن أن رد إيران سيكون صاعقاً ضد من يعمل على تقويض الاتفاق النووي.

"الجمهورية" ذكرت مصادر في وزارة الدفاع الفرنسية، أن الحكومة ستدشن في حزيران قوة عسكرية أوروبية قابلة للانتشار لمواجهة الأزمات خارج نطاق جهود الاتحاد الأوروبي الحالية.

"الجمهورية" أعلنت أنقرة أمس أن جهاز الاستخبارات التركي تمكّن من إعادة ثمانين شخصاً، يُشتبه بأنهم من أتباع حركة الداعية فتح الله غولن إلى البلاد بعد عملية ملاحقة سرية في كوسوفو الشهر الماضي.