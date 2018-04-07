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لبنان الحر
استقبل رئيس الحكومة السابق تمام سلام في دارته في المصيطبة وفداً كنسياً فرنسياً برئاسة الأب ميشال سبع وعرضا للأوضاع في لبنان والمنطقة.
صوت لبنان
أكّد رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله، على احترام خيارات اللبنانيين وحقّهم في بناء مستقبلهم السياسي بعيداً من أية تدخلات خارجية.
radio orient
بحث السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور مع السفير المصري في لبنان نزيه النجاري، في أخر التطورات على الساحة الاقليمية.
اذاعة النور
لفت رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى أنّ "لبنان أقام اليوم شراكة جديدة مع المجتمع الدولي. شراكة للحفاظ على استقراره وشراكة أيضاً للنمو وخلق الوظائف".
صوت المدى
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنه أصبح من الضروري أكثر من أي وقت أن نحافظ على استقرار لبنان وعلى التنوّع المعروف عنه.