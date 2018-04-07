لبنان الحر

استقبل رئيس الحكومة السابق ​تمام سلام​ في دارته في ​المصيطبة​ وفداً كنسياً فرنسياً برئاسة الأب ميشال سبع وعرضا للأوضاع في ​لبنان​ والمنطقة.

صوت لبنان

أكّد رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد ​علي عبد اللطيف فضل الله​، على احترام خيارات اللبنانيين وحقّهم في بناء مستقبلهم السياسي بعيداً من أية تدخلات خارجية.

radio orient

بحث السفير الفلسطيني في لبنان ​أشرف دبور​ مع السفير المصري في لبنان ​نزيه النجاري​، في أخر التطورات على الساحة الاقليمية.

اذاعة النور

لفت رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، إلى أنّ "​لبنان​ أقام اليوم شراكة جديدة مع المجتمع الدولي. شراكة للحفاظ على استقراره وشراكة أيضاً للنمو وخلق الوظائف".

صوت المدى

شدد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون على أنه أصبح من الضروري أكثر من أي وقت أن نحافظ على استقرار ​لبنان​ وعلى التنوّع المعروف عنه.