"الحياة" بعد ساعات قليلة من محادثة هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وحضّه خلالها على ممارسة ضغوط على الجيش السوري لوقف "التصعيد العسكري" لحماية المدنيين واستئناف المفاوضات، استأنف الطيران السوري غاراته على مدينة دوما، آخر معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية، موقعاً عشرات القتلى والجرحى، بالتزامن مع اقتحام قواته مزارع المدينة، وذلك مع انتهاء المهلة الروسية لفصيل "جيش الإسلام" للرد على خطةٍ للتسوية وفق شروط أثارت انقسامات بين صفوف مقاتليه.

"الحياة" صعّدت واشنطن مواجهتها مع موسكو، إذ فرضت عقوبات على مسؤولين وأوليغارشيين بارزين، مستهدفة الحلقة الضيقة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رداً على "نهج وقح" و"نشاطات خبيثة لتقويض ديموقراطيات غربية". وطاولت العقوبات 7 رجال أعمال بارزين، و12 شركة يملكها هؤلاء أو يسيطرون عليها، إضافة إلى 17 مسؤولاً روسياً بارزاً والشركة الروسية الحكومية المصدرة للأسلحة (روسوبورونكسبورت).

"الحياة" أبدت الصين استعدادها لدفع "أي ثمن" في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة، بعدما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من اتجاهه إلى "درس فرض رسوم جمركية إضافية على سلع بقيمة 100 بليون دولار". وأكدت وزارة التجارة الصينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن في حال "تجاهل الجانب الأميركي معارضة الصين والمجتمع الدولي، وأصرّ على تطبيق الأحادية والحمائية التجارية، سيذهب الجانب الصيني حتى النهاية بأي ثمن".

"الحياة" حذرت روسيا المملكة المتحدة من أنها "تلعب بالنار، وستندم" في ملف تسميم العميل المزدوج الروسي سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري الشهر الماضي. وأعلن المستشفى حيث يُعالج سكريبال أنه "يتجاوب جيداً مع العلاج ووضعه الصحي يتحسن بسرعة ولم يعد في وضع حرج". وقالت طبيبة إن وضع يوليا يتحسّن "يومياً"، مضيفة أنها "تنتظر بفارغ الصبر تمكّنها من الخروج من المستشفى".