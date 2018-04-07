"الحياة" فشل وزراء الخارجية والمياه وقادة الاستخبارات في السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي خلال اجتماع ماراثوني بالخرطوم انفض بعد 13 ساعة. وعلمت "الحياة" أن المحادثات كانت شاقة وشفافة وشهدت تجاذبات حادة، تخللها تعنّت الجانب الإثيوبي ورفضه استجابة أي مطالب مصرية في شأن الدراسات الفنية وفترة ملء بحيرة السد وإدارة تشغيله، كما أوشكت المحادثات على الانهيار غير مرة، لكن تدخّل الجانب السوداني خفف من التوتر الذي ساد بعض فترات الاجتماع.

"الحياة" أفادت الجزائر، الداعمة الرئيسية لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، بأن "قضية الصحراء الغربية ترتبط بتصفية استعمار، وهو ما تعترف به الأمم المتحدة التي تصنف هذا الإقليم باعتباره منطقة غير مستقرة". وأعلنت أن موقفها من نزاع الصحراء الغربية "لا يعني إطلاقاً أنه يجب إشراكها في المفاوضات حول مستقبل المنطقة"، فيما أبدت ارتياحها لرغبة الأمين العام للأمم المتحدة في بعث مسار التفاوض وتسهيل المفاوضات المباشرة، "بنية حسنة وبلا شروط مسبقة بين طرفي النزاع".

"الديار" أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية بأن قوات من الجيش العربي السوري دخلت مزارع دوما بالغوطة الشرقية. وكان مصدر ميداني قد صرح لـRT، أمس، أن قوات العميد سهيل الحسن تستعد لشن عملية عسكرية لاستعادة مدينة دوما بمشاركة عدد من تشكيلات الجيش السوري. وذكر أن الطيران السوري شن غارات على مدينة دوما في الغوطة الشرقية رداً على نيران "جيش الإسلام"، مؤكدة أن القوة الجوية السورية عازمة على إنهاء العملية في المنطقة وتحرير مدينة دوما. وقد شن الطيران الحربي السوري الغارات لإسناد الفرق العســكرية من بينها الفرقة الرابعة والحــرس الجمهوري.

"الديار" سمع أهالي ريف حلب أضخم صوت قرب مدينة عفرين وظهر أن حوالي 500 جندي كردي من جيش حماية الشعب الكردي حملوا 3 عبوات ضخمة في 3 صناديق حديد وتسللوا إلى داخل عفرين وقتلوا بالرصاص الصامت حراس قيادة القوات التركية في عفرين مع الأبنية قربها ثم قاموا بشد حبال وانفجرت العبوات الثلاث التي تحوي كل واحدة 200 كلغ متفجرات.