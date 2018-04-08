لبنان الحر

استغرب النائب ​فادي كرم​ تعاطي "​التيار الوطني الحر​" مع "دعواتنا المستمرة لتغليب منطق الدولة في طريقة إدارة الملفات والمؤسسات، على انّها مستفزة له، وآخرها إعلان رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع أن عين "القوات" على ​وزارة الطاقة​، من منطلق سعينا لحل ​أزمة الكهرباء​ بشفافية وبإطار الخطة التي أقرتها إدارة المناقصات"، مشدداً على أن حزبه لم يتعاطَ في يوم من الأيام مع أي ملف من منطلق نظرة سياسية ضيقة بل من خلال نظرة لبناء الدولة والمؤسسات".

صوت لبنان

بدأ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل جولته إلى كسروان من مهرجان الزهور في جونية برفقة عقيلته كارين بحضور مرشح الكتائب في كسروان شاكر سلامة والمرشحة عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأولى يولاند خوري ورئيس إقليم كسروان الكتائبي بشير مراد.

radio orient

أشار النائب ​هادي حبيش​ خلال جولة قام بها في بلدة البرج العكارية إلى أن "بضعة أسابيع تفصلنا عن الاستحقاق المنتظر، وشباب وشابّات تيّار المستقبل يبذلون جهداً استثنائيّاً، لتحقيق النتيجة المستحقّة في ٦ أيّار". وشدّد حبيش على دور كلّ مواطن وأهمّيّته في تحقيق الهدف المنشود.

اذاعة النور

أمل النائب ​قاسم هاشم​ "أن يكون الاستحقاق الانتخابي في 6 أيار المقبل على الخيارات والثوابت السياسية التي حمت ​لبنان​ وهزمت العدو الاسرائيلي وحررت الأرض وهي الخيارات نفسها التي تؤمن الاستقرار الداخلي لأنها تضع حداً للعدو الإسرائيلي من خلال معادلة توازن الرعب والردع مع هذا العدو".

صوت المدى

علق النائب ​سيمون أبي رميا​ على نتائج مؤتمر سيدر 1 الذي عقد يوم أمس في ​باريس​، قائلاً: "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ لديه نظرة خاصة ونظرة أمل بشخص رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لأن ​لبنان​ كان بواقع متشرذم سياسياً ووصل الرئيس عون وأعطى الأمل والثقة وجعل الدول الأجنبية تنظر إلى لبنان كدولة مستقرة.