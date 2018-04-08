"الحياة" وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة تأمر بإنهاء سياسة "الاحتجاز والإفراج" التي كانت تتيح إطلاق المهاجرين غير الشرعيين إلى حين درس ملفهم في جلسة للمحكمة. وأعلن البيت الأبيض أن المذكرة توجّه الإدارة لدرس سبل إنهاء سياسة إطلاق المهاجرين غير الشرعيين، أثناء انتظارهم جلسات استماع في محكمة، بدل إبقائهم محتجزين، فيما ندد ترامب بـ"فوضى لا تزال مستمرة على حدوده الجنوبية". وتستهدف إدارة ترامب سياسة "الاحتجاز والإفراج" بعدما فشلت في نيل موافقة الكونغرس أو المكسيك على تمويل جدار اقترح الرئيس تشييده على الحدود، لكبح الهجرة غير الشرعية.

"الحياة" أعلنت الشرطة الألمانية أن رجلاً دهس بشاحنة حشداً في مدينة مونستر غرب البلاد، فقتل ثلاثة قبل أن ينتحر. وقالت ناطقة باسم الشرطة ان الشاحنة دهست أفراداً جالسين على موائد خارج حانة يرتادها سياح، موقعة 3 قتلى وحوالى 20 مصاباً، جروح 6 منهم بالغة. وأضافت ان السائق "قتل نفسه بالرصاص في الشاحنة".

"الحياة" أحيت طوكيو أمس أول وحدة مشاة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية، والتي تدرّبت على صدّ غزاة محتلين جزراً يابانية في بحر الصين الشرقي، تخشى طوكيو تعرّضها لهجوم صيني. وأُقيمت مراسم في قاعدة عسكرية قرب ساسيبو في جزيرة كيوشو جنوب غربي اليابان، اصطف خلالها حوالى 1500 عنصر من "لواء الانتشار السريع البرمائي"، وهم يرتدون ملابس مموّهة في طقس بارد وعاصف. وقال توموهيرو ياماموتو، نائب وزير الدفاع الياباني: "نظراً إلى صعوبة الوضع الدفاعي والأمني، بات الذود عن جزرنا تفويضاً حيوياً".

"الحياة" قُتل 14 موقوفاً يُشتبه في أنهم متشددون في دياورة وسط مالي في "محاولة هرب مفترضة" جرت أول من أمس، وذلك وفق ما أعلنه الجيش المالي في بيان. وذكرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الجيش أن هؤلاء أوقِفوا في 5 نيسان الجاري، وسُلموا إلى عسكريين ماليين. وقال عضوان في مجلس دياورة البلدي إن 20 مدنياً قُتلوا أو أوقِفوا، فيما شككا في رواية هرب الموقوفين.