"الحياة" عاد التوتر الأمني إلى محافظة الضالع بعد اشتباكات بين قوات تابعة لـ "الحزام الأمني" وثكن لقوات أمن حكومية أمس، أوقعت جرحى في صفوف الطرفين، في وقت أكدت مصادر يمنية أن "الوضع ينذر بمواجهة شاملة في المحافظة". في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية وقبلية لـ "الحياة" في عدن، إن جماعة الحوثيين فقدت القدرة على مواجهة ضربات الجيش اليمني في عدد من الجبهات، خصوصاً محافظة صعدة، في حين تشدد قوات الجيش بدعم من طيران التحالف العربي الخناق على المحافظة، المعقل الرئيس للجماعة وميليشياتها.

"الحياة" ما زال أهالي الموصل يبحثون عن آلاف المفقودين من ذويهم، على رغم انتهاء العمليات العسكرية منذ شهور، فيما تُقدر منظمات محلية وجود نحو ألفي جثة تحت أنقاض المدينة القديمة، تتعثر إلى الآن محاولات استخراجها. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في تموز الماضي، تحرير الموصل بالكامل من عناصر تنظيم "داعش"، واعداً ببدء حملة كبرى لإعمار المدينة التي تهدم جزء كبير منها، خصوصاً أحياءها القديمة في معارك الأيام الأخيرة في الجانب الغربي.

"الحياة" ردت وحدات الجيش العربي السوري بالأسلحة المناسبة على اعتداءات إرهابيي "جيش الإسلام" المنتشرين في دوما بالغوطة الشرقية بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة دمشق. وأفاد المعلومات بأنه بعد عمليات استطلاع ورصد دقيقة للمرابض والمواقع التي يطلق إرهابيو "جيش الإسلام" منها القذائف على دمشق نفذت وحدات من الجيش عمليات قصف مركزة براجمات الصواريخ والطيران الحربي أسفرت عن تدمير العديد من الأوكار ومنصات إطلاق القذائف وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد.

"الحياة" دعت قوى سودانية معارِضة المواطنين إلى استلهام ذكرى مرور 33 سنة على انتفاضة 6 نيسان 1985، التي أطاحت حكم الرئيس السابق جعفر النميري، والثورة على نظام الرئيس عمر البشير، نظراً لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. وشهدت الشوارع في السودان هدوءاً واضحاً وخلت من أي مظاهر احتفالية، بينما لم تنظم قوى المعارضة أي نشاطات ثقافية أو سياسية في ذكرى الانتفاضة الشعبية، ما عدا تجمع عدد محدود من المواطنين وإعلانهم إضراباً عن الطعام تضامناً مع عائلات المعتقلين السياسيين.