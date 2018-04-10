لبنان الحر

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ إلى أنه "لا يمكن لمنطقة بشري أن تقترع لصالح من ليس له مواقف واضحة من المواضيع الشائكة، لأنها لطالما كانت وستبقى منطقة الوضوح، الصلابة والموقف الوطني".

صوت لبنان

نفى رئيس إقليم المتن في حزب "الكتائب" ميشال هراوي، أي علاقة للحزب بتمزيق صور للمرشحة عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة المتن ​جيسيكا عازار​ في منطقة ​الدورة​، مؤكداً أن هذه الأفعال ليست من أدبيات الحزب.

radio orient

اعتبر رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ أن "هناك لوائح تترشح في بيروت في مواجهة لائحة ​تيار المستقبل​، وتحمل زوراً راية الوفاء لرفيق الحريري​، وهدفها الحقيقي تشتيت أصوات الناخبين لصالح لائحة ​حزب الله​ ومصادرة قرار بيروت".

اذاعة النور

أشار وزير المالية ​علي حسن خليل​ إلى موقف لبنان الحاسم، الذي عكسه بالإجماع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاءاته، بأن لبنان سوف يواجه أي محاولة إسرائيلية لبناء أي جدار في نقاط متحفظ عليها، مشيراً إلى أن هذا الموقف فهمه الأميركي والإسرائيلي.

صوت المدى

أصدر المكتب الإعلامي لـ"​التيار الوطني الحر​" في ​قضاء جبيل​ و"​القوات اللبنانية​" والمرشح ​زياد الحواط​، بياناً مشتركاً حول الاشكال الذي حصل في بلدة مشمش بين مناصرين للتيار من جهة ومناصرين للمرشح الحواط.