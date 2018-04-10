"الحياة" التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكانت المواضيع الإقليمية في صلب المحادثات وفي طليعتها إيران وسوريا ولبنان واليمن.

"الحياة" قالت أوساط الرئاسة الفرنسية إن ماكرون رغب في إجراء محادثات استراتيجية مع الأمير محمد بن سلمان لبناء حلف مع السعودية، وأن الرئيس الفرنسي لا يرى السعودية كزبون لمشتريات بل يعتبرها حليفاً.

"الحياة" ذكر مصدر فرنسي أن الرئيس ماكرون سيعقد اجتماعاً ثلاثياً في الإليزيه مع ولي العهد السعودي ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد ظهر اليوم.

"الأنوار" أقيمت في يريفان أمس مراسم تنصيب الرئيس الجديد لأرمينيا أرمين سركيسيان الذي يتولى منصبه لولاية مدتها سبع سنوات.

"الأنوار" قال الحرس الوطني في ولاية تكساس الأميركية إنه سيتم نشر 250 من أفراد وطائرات ومركبات ومعدات مراقبة على طول الحدود مع المكسيك.

"الأنوار" اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأميركي دونالد ترامب بمحاولة تدمير الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الست عام 2015، معتبراً أنه سيندم إذا انتهكه.