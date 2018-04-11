الحياة

6/4/2018

بكين: التفاوض مع واشنطن مستحيل الآن

كثفت الصين هجماتها على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شأن التهديد بفرض رسوم جمركية تقدر ببلايين الدولارات، مؤكدة أن واشنطن تتحمل المسؤولية في تلك الخلافات التجارية، ومكررة أنه من المستحيل التفاوض في ظل "الظروف الراهنة". وجاءت تلك التصريحات بعدما توقع ترامب أن تزيل الصين حواجزها التجارية، وعبّر عن تفاؤله بتوصل الجانبين إلى تسوية عبر المحادثات. وتقول الصين إن واشنطن هي المعتدية وإنها تروج للحماية التجارية عالمياً، على الرغم أن شركاء تجاريين للصين شكوا لسنوات من إساءة استغلال بكين لقواعد "منظمة التجارة العالمية" ومن ممارستها سياسات صناعية غير عادلة تبقي الشركات الأجنبية بعيداً من قطاعات أساس بهدف خلق شركات محلية كبرى.

8/4/2018

ازدياد نسبة الغاز المسال في الاستهلاك العالمي

في ظل تزايد استهلاك الغاز عالمياً وصعوبة نقله في الأنابيب عبر دول متباعدة، لما يترتب على ذلك من اتفاقات ورسوم عبور وخلافات سياسية قد تعرقل التصدير، أخذ الاهتمام بصناعة التسييل يتزايد بسرعة، إذ نمت صناعة الغاز المسال في الدول العربية، نظراً إلى صعوبة التصدير في الأنابيب إلى الأسواق "شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة"، وهي قائمة في قطر والإمارات وسلطنة عمان واليمن ومصر وليبيا والجزائر. واتجه الجزء الأكبر من الصادرات إلى الأسواق الآسيوية ومن ثم إلى أوروبا، والجزء القليل منها إلى الولايات المتحدة. لكن لم تنم تجارة الغاز بين الدول العربية في شكل واف حتى الآن، لا عن طريق الأنابيب أو الغاز المسال، على رغم ازدياد أهمية الغاز في قطاع الطاقة العربي. ويزداد الطلب عليه نظراً إلى انخفاض حجم ثاني أوكسيد الكربون في الغاز، مقارنة ببقية الوقود الأحفوري. كما أن هناك الاعتماد المتزايد على الغاز في توليد الكهرباء بدلاً من المنتجات البترولية. كل هذه العوامل تشجع على زيادة الطلب ومن ثم ارتفاع قيمة الإستثمارات.

9/4/2018

العراق يعزز مخزونه من النفط والغاز

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن العراق يمتلك مخزوناً جيداً من النفط والغاز، مشدداً على ضرورة وقف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للطاقة والاستفادة من الاستثمارات عبر الانفتاح على العالم. وقال خلال مؤتمر للطاقة إن "التنمية النفطية يجب أن تستخدم للنهوض بالبلد، ونعمل على تحويل الطاقة لمصلحة المواطنين"، محذراً من استمرار اعتماد العراق على النفط كمصدر رئيس للاقتصاد، لأن الأسعار غير ثابتة. وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار "هناك تسابق بين دول المنطقة للحصول على ما يعرف بالقناة الجافة، سيكون أهم من قناة السويس، إذ يربط الحركة التجارية بين الشرق والغرب عبر موانئ الخليج العربي وصولاً إلى أوروبا مروراً بالعراق وتركيا".

الشرق الأوسط

10/4/2018

تراجع تاريخي لليرة التركية وإردوغان يضغط على "المركزي"

واصلت الليرة التركية أداءها المتراجع بشدة للأسبوع الثاني على التوالي أمام العملات الأجنبية، وسجل الدولار الأميركي أمس 4.04 ليرة تركية، وسط جدل متصاعد بشأن السياسات الاقتصادية للبنك المركزي، التي انتقدها الرئيس رجب طيب إردوغان بشدة، معتبراً أنها السبب في ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع العملة الوطنية. كما يفرض التضخم وسلسلة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية مزيداً من الضغوط على الليرة التركية التي فقدت أكثر من 25 في المائة من قيمتها، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز 2016. ولم تتمكن من التعافي أو النزول إلى الحد الملائم للتصدير والاستيراد الذي حدده مسؤولون اقتصاديون بـ 3.5 ليرة مقابل الدولار.