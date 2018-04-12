"مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية": أثنى على الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته الانسحاب المبكر من سوريا، لكن عليه أن يخطو أبعد من ذلك. وشدد على نصيحة قائد القوات الأميركية في المنطقة، الجنرال جوزيف فوتيل، بالتحذير من أن يؤدي الانسحاب الأميركي إلى حرمان الولايات المتحدة من القدرة على ممارسة الضغوط الديبلوماسية، ورفع الغطاء عن القوات الكردية، وتقويض منسوب الثقة المتلاشي لدى شركائنا العرب.

"معهد كارنيغي": رأى أن الإقبال "الكثيف" على مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية، كان انعكاساً لجهود التحشيد والمشاركة قامت بها جهات أخرى لبلورة محفزات تضمن تأييد الرئيس المرشح.

"مؤسسة هاريتاج": قالت إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن هي ثمرة جهوده بأنه على عجلة من أمره لحجز موقع قيادي مبكر لجناحه في العائلة الحاكمة وتوطيد مركزه، بعد أن قام بقفزة كبيرة على أمراء آخرين. وأشادت المؤسسة بالخطة التنموية الطموحة للأمير بن سلمان، رؤيا 2030، لتنويع "مصادر الدخل وفتح البلاد للاستثمارات الأجنبية".

"معهد كارنيغي": تناول احتمالات إقدام تركيا على ضم الأراضي التي تسيطر عليها في سوريا، مستعيداً نصيحة مؤسس الدولة مصطفى كمال أتاتورك لكبير ديبلوماسييه، نعمان منعم اينتشو غلو، بالتحذير من عدم الانجرار في الشؤون الداخلية للبلدان المجاورة والبقاء بعيداً من الانضمام لمغامرات عسكرية.

معهد واشنطن لدراسة سياسات الشرق الأدنى: تناول ما أسماه "مصير الريال الإيراني" في ظل انخفاض قيمة العملية الإيرانية وفق مسؤولين أميركيين، إذ بلغ سعر الصرف 52.000 ريالاً مقابل الدولار، وكذلك على ضوء رفد إدارة الرئيس ترامب طاقمها بوزير خارجية ومستشار أمن قومي جديدين، بالتزامن مع تهديد ترامب إعادة فرض عقوبات نفطية ومالية ضد إيران. وأوضح أنه في حال قرر الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، فإن تدهور الريال مؤخراً سيمنح الولايات المتحدة وحلفاءها نفوذاً كبيراً على إيران، ومن شأن العقوبات الدولية الجديدة، أن تسهم بانخفاض إضافي للعملة.