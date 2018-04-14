لبنان الحر

غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه الخاص على "تويتر" ردّاً على رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلًا: صديقي الرئيس بري، إن النأي بالنفس يعني النأي بالنفس ونقطة على السطر.

صوت لبنان

رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل بعد استقباله لائحة "القرار الحر" عن الشوف وعاليه: "إن الكتائب تخوض المعركة بكل قواها كمعارضة لمنح أهالي المنطقة خياراً بديلاً يمكّنهم من اختيار أشخاص من كل الطوائف ومن كل أنحاء المنطقة".

radio orient

حذّر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من أنه "إذا لم ينزل البيارتة بكثافة للاقتراع في بيروت ويرفعوا نسبة التصويت إلى 60 و65 و70%، فعندها سيخرق حزب الله بيروت وقرار بيروت"، مؤكداً أن "البيارتة حين تكون لديهم قضية ينزلون إلى الانتخابات".

اذاعة النور

شدّد الرئيس الأسد بعد استقباله المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، على أنه مع كل انتصار يتحقق في الميدان تتعالى أصوات بعض الدول الغربية وتتكثف التحركات في محاولة منهم لتغيير مجرى الأحداث مؤكداً.

صوت المدى

بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أكّد الوزير السابق الدكتور ماريو عون أن المصالحة الحقيقية في الجبل، يجب أن تكون مقرونة بالوقت نفسه بمصالحة على صعيد الشراكة الحقيقة في الحياة السياسية والاجتماعية في منطقة الجبل.