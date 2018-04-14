"النهار" صرّحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نوارت، بأن لدى الولايات المتحدة دليلاً على قدر عالٍ من الصدقية على أن الحكومة السورية نفذت الهجوم الأخير بالأسلحة الكيميائية في دوما، لكنها لا تزال تعمل لتحديد مزيج المواد الكيميائية الذي استُخدم في هذا الهجوم.

"النهار" قالت أوساط فرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى حديثاً مطوّلاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شأن الأزمة السورية والتطورات الأخيرة، وأن ماكرون قال خلال الاتصال إن لفرنسا ثلاث أولويات:

مواجهة الإرهاب والحد من خطر تنظيم داعش الإرهابي.

تأمين وصول مساعدات إنسانية إلى السوريين وتطبيق القرار الدولي 2401 القاضي بوقف النار في سوريا.

إعادة إطلاق العملية السياسية بين الأطراف السوريين.

"الجمهورية" حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن أي عمل متهوّر وخطير في سوريا، قد يترك تداعيات لا يمكن توقعها.

"الجمهورية" قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أمام الكونغرس لدى تطرقه إلى احتمال شن هجمات وشيكة من الأميركيين والفرنسيين وربما أيضاً من البريطانيين، إننا نسعى لوقف قتل الأبرياء.

"الجمهورية" أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أجهزة استخبارات دولية هي حالياً في طليعة حملة كراهية ضد روسيا، وأننا أمام مسرحية.

"الجمهورية" كشفت مصادر أميركية عن كبار القادة العسكريين الأميركيين بينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس، تحذيرهم ترامب من تصعيد التدخل الأميركي في سوريا.

"الجمهورية" قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إنه إذا نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربة عسكرية لن يكون لدينا خيار سوى تطبيق المادة 51 التي تمنحنا الحق في الدفاع عن أنفسنا.

"الشرق الأوسط" قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بوادر تهدئة بدأت تظهر بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

"الحياة" وصف المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي في مذكراته الرئيس دونالد ترامب بأنه كاذب محترف، ويُخضع المقرّبين منه لقواعد ولاء تذكّر بالأسلوب الذي يعتمده زعماء المافيا. وكتب ترامب على تويتر أن كومي مسرّب معلومات وكاذب، وسرّب معلومات سرية وهذا ما يستدعي ملاحقته قضائياً، لقد كذب على الكونغرس تحت القسم.

"الجمهورية" أمر الادّعاء التركي باعتقال 70 ضابطاً في الجيش للاشتباه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

"الحياة" قضت المحكمة العليا في باكستان أمس، بعدم أهلية رئيس الوزراء السابق نواز شريف لشغل أي منصب عام مدى الحياة.

"الحياة" أكّد مستشار الأمن القومي البريطاني مارك سوبل في رسالة وجّهها إلى حلف شمال الأطلسي، أمس أن الاستخبارات الروسية تجسّست على العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا لخمس سنوات على الأقل قبل أن يتم تسميمهما بغاز الأعصاب.

"الحياة" دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أمس الأحزاب إلى التوافق في أسرع وقت لتشكيل حكومة.