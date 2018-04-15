لبنان الحر

دان وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف العدوان الثلاثي على ​سوريا​ كونه يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لافتاً إلى أن هذا العدوان يستند إلى القوة العسكرية بينما المفترض أن تسود لغة السلام والعقل والمنطق والتفاوض تجنباً للمزيد من الحروب والأزمات والقتل وحقناً للدماء.

صوت لبنان

أعلنت​ الخطوط الجوية الكويتية​ عن إعادة تشغيل رحلاتها المعتادة إلى ومن ​بيروت​ إعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 نيسان وذلك بعد زوال أسباب توقف التشغيل.

radio orient

أعلن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، أننا "مع ​النأي بالنفس​ ولا نريد زيادة الأزمات"، مؤكداً أن "لا خوف على الانتخابات وسأدعو دائماً إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء حتى آخر يوم من عمر الحكومة".

اذاعة النور

جدد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ التأكيد أمام وفد من ​بلدة دبل​ الحدودية على الثقة الكبيرة والراسخة بقدرة أبناء الجنوب مسلمين ومسيحيين على تحويل يوم السادس من أيار إلى عرس للديمقراطية وإلى إستفتاء على ثوابتهم التي صنعوا من خلالها إنجاز التحرير والانتصار والتنمية.

صوت المدى

أعرب فخامة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ من قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في مدينة الظهران في ​السعودية​ عن أمله في "أن تحمل القمة العربية أساساً لعودة التقارب العربي وأن تتوج باجماع، فالانقسام ينعكس سلباً علينا جميعاً، ولا بد من خطوة تتخذ لوضع حد لهذا التباعد الذي يهدد دولنا وشعوبنا".