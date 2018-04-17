لبنان الحر

أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "أننا لا نعتمد على المعيار الجغرافي لانتقاء مرشحينا، بل مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ونضال كل شخص"، مشدداً على أن "القوات"، منذ 35 سنة، لم تعد بشيء إلا ونفذته، في حين أن الكثيرين يقولون أموراً جميلة ويطرحون الشعارات الكبيرة ولم ينفذوها".

صوت لبنان

أكّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل أن "الكتائب تريد أن يكون لبنان على الحياد بالنسبة إلى الأزمات في المنطقة لا سيما في سوريا وقال:" كيف تريدون أن تحيّدوا لبنان إذا كنتم تدافعون عن طرف معين في هذه المعركة الإقليمية.

radio orient

أشار تيار "المستقبل"، في بيان إلى أنه "مرة جديدة يلجأ المرشح عن دائرة بيروت الثانية نبيل بدر، إلى قلب الحقائق إزاء الإشكالات الانتخابية التي ينظمها ثم يرمي تبعاتها على الآخرين.

اذاعة النور

تمنى النائب ​أنور الخليل​ "لو شمل خطاب رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في الجنوب ضرورة التطلع إلى تحرير ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ باعتبار ذلك أولوية لأبناء الجنوب ولأبناء ​العرقوب​ بالتحديد".

صوت المدى

أكّد المرشح عن المقعد الماروني في دائرة زحلة ​سليم عون​، في كلمة له خلال لقاء انتخابي أقيم في صالون كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة ​كفرزبد​ ​شرق زحلة​، أن "الهدف الأساسي من الانتخابات الحالية هو دعم عهد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​"، داعياً إلى "الاستفادة من قوة هذا العهد لتحقيق التنمية والنهوض بالبلد".