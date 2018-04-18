لبنان الحر

أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح وزير الخارجية جبران باسيل أن "هناك عدة مواضيع تهم اللبنانيين وهناك موضوع المجلس الدستوري الذي لا يمكن الذهاب للانتخابات وهناك خلل فيه"، مؤكداً أن "هذا المجلس سينظر بالطعون في المجلس المقبل ولا يصح تعيينه بعد الانتخابات".

صوت لبنان

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في كلمة له خلال مؤتمر "شباب ضد الفساد" من معراب أن "المشكلة الأساسية في قضية الفساد من بعد تجربة، أن الفساد يأتي على مستوى كبير في الدولة، فالصغير يحارب ويزول، أما الفساد الكبير فيعود إلى ثقافة على مستوى كبير من أهل السلطة"، لافتاً إلى أنه "نشعر كأنه يوجد مفهوم عام للفساد في الدولة والقوات تتصرف عكس هذا المفهوم، وهناك بعض المسؤولين يتقاضون عمولة على المشاريع ويحلون مكان الشركات الوسيطة التي تتعهد ببناء المشاريع".

radio orient

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نوار الساحلي أن "هناك وعد أخلاقي من كل الأفرقاء حول قانون العفو العام، ولا يجب أن نكون قد طوينا صفحته لكنه تأجل إلى بعد الانتخابات".

اذاعة النور

اعتبرت رئيسة لائحة "التكامل والكرامة" في دائرة صيدا - جزين النائب بهية الحريري أن "الانتخاب هو الشيء الوحيد الذي يبقي مشروع رفيق الحريري مستمراً، وأن طالما الناس مؤمنون بمشروع رفيق الحريري، والذي ينفذه سعد رفيق الحريري، فلن يستطيع أحد أن يوقفه، وإن ثقة الناس بهذا المشروع ستترجم في صناديق الاقتراع".

صوت المدى

أكّد الوزير عبد الرحيم مراد أنّ البقاع يفيض بخيرات الأرض التي حوّلها الليطاني إلى مصدر للأمراض نتيجة الإهمال الرّسمي من أصحاب المصالح الكبيرة التي تغطّيها جهات سياسيّة بهدف كسب صوت أو موقع مؤكّداً أن البقاع سيعود إلى سابق عهده "سهل طيّب الثمر وجيّد الإنتاج".