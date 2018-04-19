لبنان الحر

أشار مرشح حزب 'القوات اللبنانية” عن المقعد الماروني في المتن الشمالي ماجد إدي أبي اللمع إلى أن حلّ مشاكل المتن لا يكون إلا باللامركزية الإدارية، ومن خلال سلطات إدارية على مستوى القضاء، وبذلك تتحوّل حاجات المتن إلى أولية ولا يكون هذا القضاء ثانوياً في حسابات السلطة المركزية.

صوت لبنان

أجرى رئيس حزب الكتائب عدداً من الاتصالات مع عدد من المقيمين في دول الانتشار، داعياً إياهم إلى المشاركة الفعّالة في الانتخابات النيابية لإحداث الفرق والتغيير، وقال الجميّل في فيديو نشره على صفحته عبر تويتر: "نحن بحاجة إليكم لأننا نخوض معركة من أجل بلد حضاري، وستكون أجمل هدية أتلقاها في حال أتيتم إلى لبنان للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، فأنتم في الخارج تفكّرون بشكل صحيح وقادرون على إحداث الفرق".

radio orient

تفقدت النائبة ​بهية الحريري والمرشح المحامي ​حسن شمس الدين​، في ​مجدليون​، ورش العمل الخاصة بإعداد البرنامج الانتخابي للاّئحة والتي يشارك فيها ممثلون عن ​هيئات المجتمع المدني​ والأهلي في المدينة ضمن مجموعات انبثقت عن لقاءات نظمتها الحريري خلال الفترة الماضية مع مختلف القطاعات العاملة في المدينة.

اذاعة النور

كشف وزير المال ​علي حسن خليل​ في حديث تلفزيوني أن "​وزارة المال​ ستمنح ​المؤسسة العامة للإسكان​ اعتماداً جديداً بقيمة ألف مليار ليرة للبدء بتلقي طلبات جديدة".

صوت المدى

رأى النائب ​ابراهيم كنعان​ أن "الترشيح للانتخابات مسؤولية لمن يتحمّل المسؤولية ويذهب بها حتى النهاية"، مشيراً إلى أن "ناسنا لهم علينا والتيار له علينا والجنرال له علينا فلذلك سنستمر بتحمّل المسؤولية لتمتين العهد وحمايته".