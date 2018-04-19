"الجمهورية" أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، أن إيران ليست لديها أي نية لمهاجمة جاراتها لكنها ستواصل إنتاج اكل الأسلحة التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها.

"الجمهورية" أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في 24 حزيران أي قبل عام ونصف العام من موعد هذه الانتخابات التي يُتوقع أن يسعى فيها للحصول على ولاية جديدة مع صلاحيات كبيرة جداً.

"النهار" أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي أس إيه" مايك بومبيو التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارة سرية لبيونغ يانغ قبل قمة مرتقبة بينهما مطلع حزيران.

"النهار" اختير ميغيل دياز كانيل (57 سنة) المسؤول الثاني في السلطة الكوبية، أمس مرشحاً وحيداً لخلافة الرئيس المنتهية ولايته راوول كاسترو، ويُتوقع انتخابه رسمياً رئيساً لمجلس الدولة وللبلاد اليوم.

"النهار" اتُهمت بريطانيا رسمياً بانتهاك حظر مستمر منذ عقدين على استخدام الأسلحة الكيماوية.

توفيت باربرا بوش زوجة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب ووالد الرئيس السابق جورج بوش الابن عن 92 عاماً.

"النهار" أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأميركية أن رجال الشرطة فيها قتلوا شاباً أسود بنحو 20 رصاصة أطلقوها عليه في موقف سيارات.