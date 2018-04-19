"الجمهورية" قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد اوزومكو أن إدارة السلام والأمن في الأمم المتحدة قررت القيام بعملية استطلاعية في موقعين في مدينة دوما قبل دخول المفتشين. وأضاف في اجتماع في مقر المنظمة: بمجرد الوصول إلى الموقع الأول تجمع حشد كبير ونصحتنا إدارة السلام والأمن بالانسحاب، وفي الموقع الثاني تعرض الفريق لإطلاق نار من أسلحة خفيفة ووقع انفجار وعاد فريق الاستطلاع إلى دمشق.

"الجمهورية" قال مسؤول مقرب من الحكومة السورية إن الفريق قابل محتجين يتظاهرون ضد الضربات التي تقودها الولايات المتحدة.

"الجمهورية" قال عاملون في مستشفى دوما بقوا في المدينة بعد سيطرة الجيش عليها إن المصابين ليلة وقوع الهجوم لم يتعرضوا لأسلحة كيماوية.

"الحياة" أكدت بروكسيل أن ثلاث مؤسسات بلجيكية زودت سوريا ولبنان كميات كبيرة من المواد الكيماوية بصفة غير قانونية خلال الفترة بين 2016-2014، ومن المقرر أن تمثل هذه الشركات أمام القضاء في أيار المقبل.

"الجمهورية" استهدفت قوات النظام السوري ليل أمس، بعشرات القذائف والصواريخ مناطق سيطرة تنظيم "داعش" في جنوب دمشق وخصوصاً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.

"الحياة" أعلنت "هيئة المفاوضات" عن شمال حمص وجنوب حماة (وسط سورية) أمس أنها توصلت مع الروس إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت في المنطقة.

"الحياة" أثارت نية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا قلقاً داخل أروقة الكونغرس وحذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور بوب كوركر من أن خطة الجيش الأميركي القائمة على أن "تنفض" واشنطن يديها من سوريا تعني تركها لنفوذ روسيا وايران.

"النهار" أوردت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أنه مع الوضع التراجعي لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وخسارة المعارضة المناهضة للنظام الأراضي، تُحوّل المجموعات الموالية لإيران في سوريا تركيزها نحو القوات البرية الأميركية.

"الحياة" أصيب خمسة فلسطينيين فجر أمس، في قصف مدفعي إسرائيلي على موقع لكتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس.

"الجمهورية" ذكر مصدر قضائي أمس أن المحاكم العراقية أصدرت في الأشهر الأخيرة أحكاماً بالإعدام على أكثر من 300 شخص بينهم حوالي مئة أجنبي وعلى آخرين بالسجن المؤبد بسبب انتمائهم إلى تنظيم "داعش".