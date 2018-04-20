الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء أقر دوام العمل في القطاع العام والبطاقة البيومترية لمراكز الخدمات الاجتماعية

انتهت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي، وأدلى على أثرها وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي بالمعلومات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وغاب الوزراء: طلال إرسلان، يعقوب الصراف وملحم الرياشي. تمت مناقشة وإقرار معظم بنود جدول الأعمال الـ65، وأقر دوام العمل الجديد الذي أصبح من السابعة والنصف صباحاً الى الثالثة والربع بعد الظهر، من الاثنين إلى الخميس، ويوم الجمعة من الثامنة صباحاً إلى الحادية عشرة صباحاً".

وكالة أنباء الإمارات - وام

"ناسا" تطلق قمراً اصطناعياً للبحث عن حياة خارج المجموعة الشمسية

أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" قمراً اصطناعياً مصمماً للبحث عن كواكب يحتمل أن تكون عليها حياة خارج المجموعة الشمسية. وتم إطلاق القمر من محطة "كيب كانافيرال" الجوية في ولاية فلوريدا باتجاه الفضاء فوق صاروخ " فالكون 9 " من إنتاج شركة "سبيس إكس" في مهمة تستمر عامين وسيقوم القمر بمسح 200 ألف من ألمع النجوم بالقرب من شمسنا ضمن البحث عن الكواكب الخارجية والتي ربما تكون عليها حياة. وقالت "ناسا" إنه من المقرر إصدار أول بيانات عامة عن نتيجة البحث في أوائل عام 2019. وكان من المقرر أن يتم الإطلاق الاثنين الماضي ولكن تم تأجيله حيث أجرى العلماء المزيد من الاختبارات على نظام الملاحة.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

الخارجية اللبنانية تأسف لموقف الأمم المتحدة بشأن المهجرين السوريين

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن أسفها لمضمون بيان المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن عودة حوالي 500 مهجر سوري من شبعا اللبنانية إلى بيت جن بريف دمشق مشيرة إلى أنه يخاف المهجرين من العودة إلى وطنهم.

وقالت الخارجية في بيان "إن بيان المفوضية لا يشجع حتى على نموذج صغير للعودة الطوعية الآمنة والكريمة التي تتوافق مع جميع المبادئ الإنسانية والأعراف الدولية لا بل يخاف المهجرين من أي عودة بسبب ما تذكره من وضع أمني غير مستقر".

وأضافت الخارجية "لفتنا إصرار المفوضية مرة جديدة على رفض أي مؤشر إيجابي للعودة وإخافة السوريين من العودة على الرغم من استقرار الحالة الأمنية في كثير من المدن السورية وعودة الحياة الطبيعية إليها".

وكالة فرنس برس

ترامب يؤكد أنه سيساعد طوكيو في قضية المخطوفين اليابانيين لدى كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيساعد طوكيو في إعادة المخطوفين اليابانيين الذين اعتقلتهم كوريا الشمالية بين عامي 1970 و1980، إلى بلادهم. وصرّح ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلوريدا، "سنعمل جاهدين على هذه المسألة وسنعمل جاهدين لنحاول إعادة هؤلاء الناس".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو تدعو لندن لعدم القضاء على الأدلة الخاصة بــ"قضية سكريبال"

صرحت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، بأن موسكو تحث لندن على عدم التسرع في القضاء على الأدلة الخاصة بــ"قضية سكريبال". وقالت زاخاروفا للصحفيين، في هذا السياق: "ما زالت موسكو مستعدة للتعاون البناء مع بريطانيا لتوضيح هذه القضية التي كانت مربكة منذ بدايتها. أما الآن فقد أصبحت هذه القضية مربكة للغاية. إننا على استعداد للتعاون، الذي تحدثت عنه، في أي من الصيغ القانونية الدولية. ونحن نحث لندن على عدم التسرع في القضاء على الأدلة الخاصة بهذه القضية.