لبنان الحر

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للبنانيين في قطر: لا تخافوا من مشاريع تبدأون بها وانطلقوا ولو بفلس الأرملة.

صوت لبنان

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، مع قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل، التعاون القائم بين الجيش اللبناني والجيش الأميركي، والمساعدات التي قدّمتها الولايات المتحدة للمؤسسات الأمنية اللبنانية ولا سيّما منها الجيش.

radio orient

اعتبر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ خلال اختتام أعمال منتدى بيفكس 2018 "بيع التجزئة في لبنان: الاستدامة والنمو"، "أن لبنان يحتاج إلى تضافر جهود جميع أبنائه".

اذاعة النور

اعتبر النائب في كتلة "التنمية والتحرير" ​ياسين جابر،​ أن العشوائية بإصدار عفو عام من شأنها أن تهدد الأمن في لبنان وتشكل خطراً كبيراً على البلد، لافتاً إلى أن قرار تأجيل البتّ بالموضوع إلى ما بعد الانتخابات خطوة صائبة تماماً تهدف لإخراجه من "البازار الانتخابي".

صوت المدى

عرض دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في دارته في المصيلح مع رئيس اﻻتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الأوضاع النقابية والعمالية والمعيشية بحضور المسؤول العمّالي المركزي في حركة أمل علي حمدان.