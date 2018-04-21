"الشرق الأوسط" أعلن قنصل تركيا السابق في الموصل أوزنوك يلماز، الذي اختطفه تنظيم داعش الإرهابي مع أعضاء القنصلية في عام 2014 أمس، عن نيته الترشح منافساً للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية مبكراً في 24 حزيران المقبل بدلاً من تشرين الثاني 2019.

"النهار" قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أنه ثمة مساعي لتنفيذ مشروع لإعادة تنظيم المنطقة انطلاقاً من العراق وسوريا، مشيراً إلى أن عبئاً جديداً سيقع على عاتق تركيا.

"الجمهورية" رحّلت السلطات الفرنسية إماماً سلفياً نافذاً من مرسيليا (جنوب شرق فرنسا) تتهمه وزارة الداخلية بإلقاء خطب مليئة بالكراهية والتطرف، إلى بلاده الجزائر.

"الجمهورية" اعتقلت الشرطة أكثر من 180 متظاهراً أمس في أرمينيا، في اليوم الثامن من الاحتجاجات ضد تولّي الرئيس السابق سيرج سركيسيان رئاسة الوزراء.

"الجمهورية" دعت الولايات المتحدة الرئيس الكوبي الجديد ميغيل دياز كانيل إلى إنهاء القمع في الجزيرة، منددةً في الوقت نفسه بانتقال غير ديمقراطي على مستوى الرئاسة في البلاد.

"الجمهورية" أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للقاء نظيره الأميركي دونالد ترمب، لكنه أوضح أنه لا يتم التحضير حالياً لمثل هذا اللقاء.

"الشرق الأوسط" نقلت وكالة رويترز عن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في رومانيا، قوله إن الحكومة وافقت على مذكّرة بنقل سفارة رومانيا في إسرائيل إلى القدس بدلاً من تل أبيب، لتكون من بين أولى الدول التي تحذو حذو الولايات المتحدة في هذا الشأن.

"المستقبل" أعلنت كوريا الشمالية أنها ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءاً من 21 نيسان الجاري.

"الحياة" استدعت تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تويتر، التي اعتبر فيها أن ارتفاع أسعار النفط مصطنع، ردوداً من وزراء النفط الأعضاء في "أوبك" ومن خارجها المجتمعين في جدة أمس.