"النهار" أفادت وسائل إعلام رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلين في مخيم اليرموك وافقوا على الانسحاب، لكن الجيش السوري واصل قصف المنطقة في انتظار توقيع اتفاق كامل للاستسلام.

"النهار" لا يزال المفتشون الدوليون التابعون لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين وصلوا إلى دمشق قبل نحو أسبوع ينتظرون زيارة موقع الهجوم الكيميائي المشتبه فيه في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.

"الجمهورية" قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس أن الولايات المتحدة لديها معلومات موثوقة تشير إلى أن روسيا وسوريا تحاولان تطهير موقع الهجوم الكيماوي في سوريا.

"الحياة" أعلنت وزارة الخارجية السورية إعادة وسام جوقة الشرف الفرنسي الذي كان منحه الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك للرئيس بشار الأسد عام 2001.

"الحياة" أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن قصفاً مكثفاً نفذه سلاحي الجو والمدفعية استهدف تحصينات وأوكار ومراكز قيادة وغرف اتصالات التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود مما أدى إلى تدمير عدد من مواقعها وتكبيد الإرهابيين خسائر في الأفراد والعتاد.

"النهار" أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الجيش الروسي سيقدّم قريباً دليلاً على إسقاط منظومة الدفاع الجوي السورية بعض الصواريخ التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

"النهار" كشفت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الغربي على سوريا أظهر أن بطاريات "بانيستر" قد تفوّقت على أخواتها التي أسقطت لواشنطن وباريس ولندن 71 من خيرة صواريخها الـ103.

"النهار" نشرت صحيفة "تايمز" أن الدفاعات البحرية الروسية حالت دون ضرب غواصة "استيوت" البريطانية الأراضي السورية.

"الشرق الأوسط" أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجدداً أن بلاده تنوي تزويد دمشق بمنظومة صاروخية متطورة من طراز "أس 300"، في وقت هدّد فيه مسؤول إسرائيلي سابق بقصف هذه المنظومة إذا سُلّمت إلى دمشق.

"النهار" صرّحت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون دانا وايت بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع لم ترد على الضربة الأميركية لسوريا في الوقت الضروري وأن أنظمة الدفاع الجوي (السورية) المصنوعة في روسيا غير فعالة تماماً.

"النهار" تقول روسيا إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخاً من أصل مئة صاروخ أطلقتها الدول الثلاث رداً على هجوم مفترض بالسلاح الكيميائي للقوات السورية على مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق في 7 نيسان الماضي.

"الشرق الأوسط" قتل 4 فلسطينيين وأصيب عشرات في مواجهات اندلعت على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة وأصيب العشرات في مسيرات بالضفة الغربية، وارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ 30 آذار الماضي إلى 38 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 4 آلاف بالرصاص والغاز المسيل للدموع في المواجهات المستمرة منذ 4 أسابيع.

"الحياة" اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صباح أمس، صاروخاً بالستياً أطلقته ميليشيات الحوثيين في اتجاه مدينة جازان جنوب المملكة العربية السعودية.