لبنان الحر

أكد وزير الإعلام ​ملحم الرياشي​، في كلمة له خلال جولته في كندا، أن إنجازه الاستراتيجي والأساسي هو عمليا إلغاء اسم ​وزارة الإعلام​ وتأسيس هيكلية جديدة للوزارة، وإدخاله عليها أقساما جديدة ترتبط بالتواصل والحوار والمعلوماتية والإعلام الحديث "نيو ميديا" الإلكتروني.

صوت لبنان

أكد النائب سامي الجميّل من انطلياس، "أني دعوت الكتائبيين للتصويت بحسب قناعاتهم وأدعو المتنيين إلى أن يتخذوا قراراً ذاتياً مبنياً على تقييمهم للبرامج واللوائح والأداء".

radio orient

شدّد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، في كلمة له ضمن احتفال شعبي لـ"تيار المستقبل" في ملعب ​مجدل عنجر​، على أنّ أصواتكم بمجدل عنجر و​البقاع​ في 6 أيار ستنزل عليهم كالأمطار، وأنا أشعر أنني بقاعي بامتياز.

اذاعة النور

استغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري الاستفاقة المتأخرة عند البعض حول ما يدعون به تحت ذريعة تحصيل حقوق المسيحيين في التمثيل النيابي في الجنوب، مؤكداً أنه في العام 1992 كان أول من طالب بأن يكون لمسيحيي الجنوب وخاصة في المناطق الحدودية أكثر من مقعد نيابي.

صوت المدى

غرد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صفحته الشخصية على "تويتر" قائلاً: ليس لأحد حب أعظم من هذا، وهو أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه.