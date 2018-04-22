"الحياة" أثار إعلان مفاجئ لبيونغيانغ بوقف تجاربها النووية وإطلاق صواريخ باليستية، وإغلاق موقع للتجارب الذرية، تفاؤلاً بتحقيق اختراق في قمتين مرتقبتين للزعيم الكروي الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيسين الكوري الجنوبي مون جاي إن والأميركي دونالد ترامب.

"الحياة" اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن على الشركات الترحيب بحال الطوارئ المفروضة في بلاده، إذ تتصدى للإرهاب وتمنع العمال من الإضراب، وهذا بعد أن مدّد البرلمان التركي للمرة السابعة، لثلاثة أشهر إضافية، حال طوارئ التي فُرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016، ما مكّن أردوغان والحكومة من تجاوز البرلمان في إصدار قوانين وتجميد حقوق وحريات.

"الحياة" نفذت البحرية الصينية تدريبات عسكرية في غرب المحيط الهادئ، ضمن مناورات اعتبرت تايوان أنها ترقى إلى "ترويع". وأوردت صحيفة الجيش الصيني أن مقاتلات من طراز "جي – 15" أقلعت من حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ" الجمعة، للتدريب في المنطقة الواقعة شرق قناة "باشي" التي تفصل بين تايوان والفيليبين. وأضافت أن المدمرات الصينية نفذت تدريبات هجوم ودفاع لاختبار قدراتها.

"الحياة" استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ينقلب عليه محاميه الشخصي مايكل كوهين، الذي يحقق مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) في تعاملاته التجارية. واتهم ترامب، في تغريدات على موقع "تويتر"، صحيفة "نيويورك تايمز" ومراسلة لها بمحاولة "تدمير مايكل كوهين وعلاقته بي، على أمل أن ينقلب"، وهذا مصطلح يمكن أن يعني تعاونه مع "أف بي آي" ضد الرئيس.