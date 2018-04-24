لبنان الحر

أكد المرشح عن المقعد الماروني في ​الشوف​ الدكتور ​فريد البستاني​، أن "لائحة التيار الوطني الحرّ تعمل بقوة لتأمين فرص عمل للشباب في ظل المنافسة الأجنبية"، منوهاً إلى "أننا في أزمة اقتصادية حادّة ونريد حلولاً فورية، لا نحتمل الانتظار إلى ما بعد ​الانتخابات​".

صوت لبنان

أشار وزير الأشغال والنقل ​يوسف فنيانوس​ خلال احتفال في مرفأ ​طرابلس​ لمناسبة اختتام زيارة الباخرة "عايدة 4" التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جمهورية مصر العربية لطرابلس إلى أنه "يشهد التاريخ منذ آلاف السنين على عمق العلاقات الأخوية والتجارية بين لبنان ومصر العروبة.

radio orient

دعا رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ إلى "التصويت بكثافة في السادس من أيار المقبل، وأشار خلال زيارته مقر "​جمعية الإرشاد والإصلاح​" في تلة الخياط في بيروت، إلى أنه "لطالما كانت جمعية الإصلاح والإرشاد محط تقدير واهتمام الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​ لأنكم تتبعون الطريقة الصحيحة".

اذاعة النور

أصدرت وزارة الثقافة بياناً أكدت فيه أنه "صدرت عدة مقالات صحافية تتناول الحفريات الأثرية في موقع مشروع متحف بيروت التاريخي"، مشيرة إلى "أنه يهم وزارة الثقافة المديرية العامة للآثار أن توضح للصحافة والمواطنين حرصها وواجبها تطبيق كامل صلاحيتها لحماية هذا الإرث وفق الشروط والمواصفات العالمية المتبعة".

صوت المدى

عرض رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ مع السفير الفرنسي في ​بيروت​ ​برونو فوشيه​ خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​، نتائج مؤتمر "سيدر" الذي عقد في ​باريس​ والآلية التي ستعتمد لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين ​لبنان​ والدول والمؤسسات التي شاركت فيه.