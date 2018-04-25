الشرق الأوسط

19/4/2018

قطاع النفط المتعثَر في فنزويلا: رمز لتراجع الدولة

يعاني قطاع النفط على وجه الخصوص، بجانب سلسلة الإمداد المتعلقة به، بصورة متزايدة من هذه الأزمات. وتمتلك فنزويلا أكبر إحتياطي نفطي مؤكد في العالم، ولكن الإنتاج تراجع من 3.5 مليون برميل يوميا العام 1998 إلى نحو 1.6 مليون برميل يومياً، وساهم تداعي البنية التحتية والمعدات في هذا التراجع، وتقول مصادر النقابات العمالية إن أعداد كبيرة من العاملين ذوي الخبرة في قطاع النفط يتركون القطاع الآن، تاركين الإنتاج في أيدي عاملين لا يتمتعون بالخبرة.

وخلال الأشهر الأولى من العام 2018، ترك 25 ألفا من بين العاملين في قطاع النفط البالغ عددهم 130 ألف عملهم، بحسب إيفان فريتسي، الأمين العام لنقابة النفط والغاز. وأوضح فريتسي أن من بين القطاعات الأكثر تضرراً مصافي النفط، حيث إن أكثر من 60 في المائة منها توقف بالكامل.

18/4/2018

الصين تفرض رسوماً على واردات حبوب أميركية

في ظل تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، أعلنت الصين فرض رسوم لمكافحة الإغراق على حبوب السرغوم الأميركية. وقالت وزارة التجارة الصينية إن الشركات الأميركية تغرق السوق الصينية بحبوب السرغوم، وأضافت أن حجم واردات السرغوم من أميركا ارتفع بواقع 15 مرة في الفترة ما بين 2013 و2017، ليصل إلى 4.8 مليون طن، في حين تراجعت الأسعار بأكثر من 30 في المائة، مما يضر بالمزارعين المحليين.

وسوف يتعين على مصدري السرغوم الأميركي تسديد إيداعات لدى الجمارك الصينية بنسبة 178.6 في المائة. وقال رئيس مكتب الإصلاح التجاري والتحقيقات بالوزارة: "دائما ما تعارض الصين إساءة استخدام إجراءات الإصلاح التجاري"، وتعهدت الصين بحماية "الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية" بعد قرار الولايات المتحدة معاقبة شركة صناعة معدات الإتصالات الصينية "زد تي إي" بدعوى كذبها في تحقيق أجرته السلطات الأميركية بشأن علاقات تجارية غير مشروعة مع كوريا الشمالية وإيران.

20/4/2018

لاغارد تحذر من شبح الحرب التجارية في افتتاح اجتماعات الربيع

سيطر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين على أجواء افتتاح اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن حيث دعت المديرة العامة لصندوق النقد، كريستين لاغارد، الحكومات إلى بذل جهود لتجنب الأضرار بالتجارة والإستثمارات، لأنهما المحركان الرئيسيان لانتعاش الاقتصاد العالمي.

وصرحت في مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح الإجتماعات بأن "الاستثمار والتجارة هما المحركان الرئيسيان اللذان بدآ ينتعشان أخيراً. ولا نريد الإضرار بذلك".

ورغم أنها أقرت بأن "التأثير الفعلي على النمو ليس كبيراً عندما نقيسه بمعايير إجمالي الناتج المحلي" إلا أنها قالت إن الخلاف يمكن أن يقوض ثقة المستثمرين بسرعة كبيرة بسبب حالة الغموض التي ستجعل الشركات "مترددة في الإستثمار". ورغم أنها رحبت بالمحادثات الثنائية بين واشنطن وبكين، فإنها قالت إنه يجب حلَ الخلافات في منبر متعدد الأطراف، ويجب أن تعالج كل دولة العوائق التجارية لديها.

21/4/2018

الهند قلقة من نيران الحرب التجارية بين الصين وأميركا

في ظلَ الصراع الدائر بين الصين والولايات المتحدة، وحالة الفعل ورد الفعل الإنتقامي، تعتبر الهند هي الدولة الوحيدة العالقة فيما بينهما. لقد فرض الرئيس الأميركي الرسوم المرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم من الهند والصين، في ردَ انتقامي على رسوم مكافحة الإغراق، ومن الواضح أن موقف الهند من هذه السياسات ليس بالموقف الجيد على أي حال.

ولقد طالبت الحكومة الهندية بالفعل إعفاءها من الرسوم الأميركية على منتجات الألمنيوم والصلب، من واقع أنها لا تشكل أية تهديدات تذكر على الأمن القومي للولايات المتحدة، رغم أن الهند ليست من بين كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بالنسبة لواردات الألمنيوم والصلب، إذ تحتل الهند المركز الرابع عشر عالمياً على قائمة مصدري الصلب الدوليين. أما الصين، فهي أكبر دولة مصدرة للصلب في العالم، وهي تشحن أكثر من 100 مليون طن من ذلك المعدن على مستوى العالم سنوياً.

وإن لم يتم إعفاء الهند من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، فسوف يكون لها تأثير كبير وأكيد على الأعمال التجارية الهندية، كما تقول شركة فيكي جاين وشركاه، الشركة العاملة في مجال تصدير الصلب الفولاذي المقاوم للصدأ وغيره من المواد الخام إلى الولايات المتحدة.

23/4/2018

إلغاء الرسوم الجمركية أبرز سمات الاتفاق الجديد بين أوروبا والمكسيك

توصل الاتحاد الأوروبي والمكسيك إلى اتفاق مبدئي حول اتفاقية تجارة جديدة سوف تكون جزءاً من اتفاقية عالمية أوسع نطاقاً وحديثة بين الجانبين، وسوف يعمق الاتفاق الجديد ويوسع اتفاقية التجارة الحالية والموقعة في عام 1997. فيما يعتقد أنه رسالة قوية من أوروبا في مواجهة الحمائية الأميركية، كما أنها تأتي في وقت متزامن مع تحديات وضغوط تواجهها المكسيك فيما يخص إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة بأميركا الشمالية "نافتا" التي يفرضها الرئيس الأميركي.

ويعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للمكسيك، والأخيرة تضم 128 مليون نسمة وهي ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي من أميركا اللاتينية بعد البرازيل.

وستسهل الاتفاقية على المصدرين الأوروبيين بيع منتجاتهم في المكسيك وتوفير ما يصل إلى 100 مليون يورو سنوياً من الرسوم الجمركية. كما تشمل سمات الاتفاقية الجديدة عدة أمور، منها ضمان الاستدامة ومكافحة الفساد، وأيضاً الحفاظ على معايير الصحة والنظافة القوية للمنتجات الغذائية، والحد من الشكليات للتجارة في المنتجات الصناعية.

الحياة

24/4/2018

صندوق النقد الدولي يتشدد ضد الفساد

قرر صندوق النقد الدولي تعزيز مكافحة الفساد من خلال إجراء تقويم أكثر منهجية لهذه الظاهرة في الدول الأعضاء، عبر تشجيعها على التصدي لها أيضاً في القطاع الخاص. وتبنى الصندوق الذي أقر أنه كان يفتقر الى "الوضوح" حول المسألة في الماضي إطاراً تنظيمياً جديداً ليتيح للمهمات السنوية لفرقه على الأرض ان تجري تقويماً منتظماً حول "طبيعة الفساد وخطورته" اعتباراً من الأول من تموز. وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد: "نعلم أن الفساد يضر بالفقراء(...) ويقوض الثقة في المؤسسات" وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر حول الظاهرة. وكان الصندوق أورد في تقرير نشر قبل عامين أن الفساد يستفيد سنوياً 2 في المئة من الثروة العالمية ويسيء إلى التقاسم العادل للنمو الاقتصادي. وتبلغ قيمة الرشاوى التي يتم دفعها في العالم بين 1.5 و 2 مليون دولار، أي نحو إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي، وفق الصندوق.

24/4/2018

إيران تحظر"بيتكوين" على المؤسسات المالية

حظرت إيران على المصارف والمؤسسات المالية، التعامل بالعملة الرقمية "بيتكوين" وغيرها من العملات المشفرة، وسط جدل قائم حول أفضل الطرق لتنظيم هذه التكنولوجيا. وأعلن المصرف المركزي الإيراني في بيان، ان اللجنة الحكومية لمكافحة تبييض الاموال "اتخذت القرار ودخل حيز التنفيذ الاَن". وأوضح ان كل العملات المشفرة "يمكن استخدامها كوسيلة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويمكن بالإجمال تحويلها الى وسيلة لنقل الأموال للمجرمين". ويعتبر كثر في إيران، أن العملات الرقمية المشفرة تتمتع بإمكانات كبيرة، ويمكن استخدامها بالعقوبات الدولية والصعوبات، التي يواجهها القطاع المصرفي الإيراني.

24/4/2018

أميركا تغرق أوروبا بخامها النفطي استغلالاً لنجاح "أوبك"

هبطت أسعار النفط في الوقت الذي تنذر فيه زيادة عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة بمزيد من الإنتاج في المستقبل، بينما تشير تقارير إلى أن منتجي النفط الأميركي يستغلون موقف "أوبك" وحلفائها في مواجهة زيادة المعروض والفائض، الذي أثبت نجاعته بإرتفاع الأسعار لمستويات قياسية، وذلك بإغراق الأسواق الأوروبية بكميات غير مسبوقة من الخام في شهر نيسان الجاري، لكن مسؤولين في عدد من دول التحالف أصدروا تصريحات متباينة، تكشف عن توجهات ربما أبعد من الهدف المباشر بحماية الأسواق، خاصة مع وجود ما يفصح عن محاولات إيرانية لمناورة "أوبك" من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، في ظل موقف صعب تعاني منه طهران، وربما يهدد مستقبل اقتصادها. وعلى الرغم من التراجع فإن سوق النفط بشكل عام ما زالت مدعومة جيداً، وعلى وجه الخصوص بفضل قوة الطلب في اَسيا. وخام برنت مرتفع 20 في المائة عن أدنى مستوى له هذا العام، المسجل في (شباط).