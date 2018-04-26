"معهد كارنيغي": أشار إلى عودة أجواء الحرب الباردة، موضحاً أن ما نشهده في المرحلة الراهنة من تصادم بين واشنطن وموسكو يعود إلى العام 2014 وبلغ ذروته في القصف الجوي لسوريا بقيادة الولايات المتحدة، محذراً من نتائج آلية التعاطي مع تلك الأزمة من ناحية جر الدولتين إلى صدام مباشر والتي ستترك تداعيات على مجمل الكون.

"معهد المشروع الأميركي": اعتبر أن الغاية من الغارات الجوية ضد سوريا كانت ترمي لعرض العضلات وتعزيز الموقف العسكري الأميركي، لكنها أتت على العكس من ذلك، إذ أضرت بمصداقية الولايات المتحدة على المسرح العالمي.

"معهد هدسون": أضاء على تناقض قرار الرئيس ترامب بالانسحاب العاجل من سوريا، مع ما تضمنته دفتي كتابه "فن الصفقة" الذي يقرن المفاوضات الناجحة باجتراح منابع النفوذ. ورأى أن قرار قصف سوريا عزز الانطباع بأن الرئيس يستميت في الانسحاب من الشرق الأوسط.

"معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط": حذر من تصريحات الرئيس ترامب بأنه ينوي تقويض الاتفاق النووي مع إيران، عبر عدم تمديد الإعفاءات من العقوبات، بينما في الحقيقة التوجه إلى إعادة تفعيل نظام العقوبات لا يسري بضغطة زر، ويستدعي اتباع خطوات عديدة والتي بدونها لن يبقى معنى للانسحاب.