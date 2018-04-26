لبنان الحر

اعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في تصريح له أن أهمية زيارة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لدولة قطر بعد زيارة المملكة العربية السعودية، تعتبر من أهم المحطات التي سجّل فيها غبطته إنجازات استثنائية في مرحلة محفوفة بالمخاطر.

صوت لبنان

أكد النائب نديم الجميّل أن "بيت بشير الجميّل ليس بيتاً سياسياً، إنما هم بيت مقاوم وهو بيت نهج في السياسة​ و​بيت الشعب​ اللبناني ولا أحد يمكن فتحه أو إغلاقه، فهو حركة وطن".

radio orient

أشار رئيس الحكومة سعد الحريري إلى أن "اليوم وضعنا أسوأ من السنوات الفائتة ولبنان أصبح مخيماً كبيراً للاجئين، والسوريون يواجهون ظروفاً صعبة بالمخيمات، وهناك مليون ونصف المليون لاجئ سوري في لبنان".

اذاعة النور

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في دارته في المصيلح راعي أبرشية صور ومنطقتها للطائفة المارونية ​المطران شكر الله نبيل الحاج​، واستقبل أيضاً وفداً من آل فاخوري من بلدتي مصيلح والحجة برئاسة كاهن رعية البلدتين الأب ميشال قنبر.

صوت المدى

أكد النائب سيمون أبي رميا "متانة العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله"، مشدداً على أن "وثيقة التفاهم مع حزب الله هي من صلب قناعات وثوابت التيار".