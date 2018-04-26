"الحياة" شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجوب ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً منبهاً إلى ضرورة ألا تقودنا سياستها إلى حرب في الشرق الأوسط، وكرر رغبته في العمل مع الولايات المتحدة على اتفاق نووي جديد يرتكز إلى أربعة عناصر.

"الحياة" رد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس وشكك في شرعية مساعي التوصل إلى اتفاق جديد.

"الحياة" أعلنت أمس الجهات المانحة في ختام مؤتمر بروكسل للمانحين جمع 4.4 بليون دولار ما يمثل انخفاضاً حاداً عن قيمة المساعدات التي تم جمعها العام الماضي.

"النهار" بدأ في باريس أمس مؤتمر تحت شعار "لا أموال للإرهاب" يهدف إلى مكافحة تمويل تنظيمي الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة وذلك بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

"الجمهورية" قال المتحدث باسم أنطونيو غوتيريس أمس أن الأمين العام للأمم المتحدة يعتقد بأن الاتفاق النووي الإيراني مهم جداً وينبغي الحفاظ عليه، لكنه أضاف "يتعين علينا البناء على هذا الإنجاز المهم للحفاظ على نظام منع انتشار السلاح النووي".

"الجمهورية" طلبت الأمم المتحدة أمس إدراج ملف حقوق الإنسان على القمتين المرتقبتين مع كوريا الشمالية.

"الأنوار" أعلن الفاتيكان أمس الأربعاء أن البابا فرنسيس دعا زعماء كل الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط للانضمام إليه في اجتماع في إيطاليا في تموز لبحث كيف يمكن تقديم المساعدة في إحلال السلام في المنطقة.

"الجمهورية" دخلت الأزمة السياسية في أرمينيا منعطفاً جديداً أمس، مع مشاركة آلاف المتظاهرين في احتجاجات جديدة، غداة اتهام زعيم المعارضة نيكول باشينيان الحزب الحاكم برفض التفاوض في انتقال للسلطة واستقالة الرئيس السابق سيرج سركيسيان من منصبه.