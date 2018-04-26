"الحياة" عشية إعلانها إسقاط طائرتين من دون طيار "درون" بالقرب من مطار حميميم في سوريا، أكدت روسيا أنها تعتزم تسليم دمشق منظومة دفاعية جديدة في تلميح إلى منظومة صواريخ "إس 300".

"الحياة" عرضت وزارة الدفاع صوراً لبقايا صواريخ أميركية وقالت إن الدفاعات السورية تصدت لها في محافظة حمص.

"الحياة" أكدت وكالة رويترز على مشاركة مدنيين روس في الحرب السورية.

"الحياة" أفاد التلفزيون السوري انتهاء عمليات إخراج الإرهابيين مع عائلاتهم من بلدات القلمون الشرقي لتصبح المنطقة خالية من الإرهاب.

"البناء" أفرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن 4003 سجين في مصر، وأعلن الجيش المصري مقتل 30 داعشياً شمال سيناء.

"الأنوار" أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس بأن الكويت طلبت من السفير الفيليبيني ريناتو بيدرو أوفيلا مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع.

"الأنوار" قال عضو لجنة الأمن القومي والدفاع بالبرلمان طارق الجروشي إن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر وصل إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، وسيعود إلى ليبيا خلال ساعات.

"الأنوار" أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد صحافي فلسطيني أمس الأربعاء إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

"الجمهورية" أكدت السعودية في تغريدة لسفيرها في واشنطن على موقع "تويتر" أنها قتلت صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي في اليمن في 19 نيسان في محافظة الحديدة.

"الجمهورية" قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن موسكو وطهران الحليفتان الرئيسيتان للحكومة السورية عليهما واجب المساعدة في وقف الحرب وذلك خلال مؤتمر حول مستقبل سوريا. وتقول الأمم المتحدة أنها تحتاج إلى أكثر من تسعة مليارات دولار هذا العام لتنفيذ أعمالها الإنسانية في سوريا ودعم اللاجئين في الدول المجاورة.