لبنان الحر

أكّد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ خلال عشاء للعائلات الطرابلسية أن "قلبي يكبر بمحبتكم وفي هذه المدينة ولاء ومحبة يتوزع على العالم كله"، مشيراً إلى أن "البعض حاول صبغ طرابلس والشمال لكن أهلها حافظوا عليها وعلى العيش المشترك"، مشيراً إلى أن "طرابلس ستكون عاصمة للشمال في الإنماء و​الإعمار والاقتصاد​ والتكنولوجيا".

صوت لبنان

أكّد رئيس تيار "المردة" النائب ​سليمان فرنجية​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "رصيدنا محبة الناس والظروف هي التي تؤدي إلى انتخاب أي رئيس للجمهورية".

radio orient

أشار النائب ​إميل رحمة​ خلال لقاء موسّع مع ماكينة "​حزب الله​" الانتخابية في قطاع بعلبك إلى أنه "بعض الكيديين نعتوني بالزحف نحو الشيعة لكي أحصل على مقعد نيابي، وأنا أقول لهذا البعض، نعم أنا ابن المسيح الإله مشدود كابن الجلجلة إلى سيرة الإمام الحسين المظلوم، ومتى كان الظلم نوعين؟ نحن كمسيحيين نؤمن بالالتزام بالحق في مواجهة الظلم، ومسيرة الإمام الحسين هي من أهم سير المظلومية في التاريخ القديم والحديث، فكيف لا يكون ابن الجلجلة مشدوداً لكربلاء".

اذاعة النور

توجّه مفتي طرابلس الشيخ ​مالك الشعار​ خلال عشاء للعائلات الطرابلسية إلى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، قائلاً: "لا بد أن أنقل إليك عواطف المحبّين وأنت تترأس اليوم حفلاً مميزاً يكاد يكون الأمتن في ​مدينة طرابلس​ بسيداتها ورجالها وشبابها وفتياتها".

صوت المدى

توجّه عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ​نبيل نقولا​ إلى محبيه، قائلاً: "أحبائي جميعاً وخاصة من يتابعني ويأسف لخروجي من المعركة الانتخابية، أقول لكم محبتي لكم لا تُقاس بمركز نيابي أو أي مركز آخر"، مؤكداً "أنني باقٍ معكم وسأبقى بجانبكم".